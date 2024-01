One Piece: l’anime adatta la scena della distruzione del Regno di lulusia d

L’anime di One Piece ha finalmente darò il via al nuovo e attesissimo arco narrativo. E con il presente articolo vogliamo subito riportare uno dei momenti più importanti che il nuovo episodio di One Piece ha riportato sul piccolo schermo.

Stiamo infatti parlando di uno dei momenti più disastrosi e distruttivi di sempre, ossia l’annientamento del regno di Lulusia, provocato dall’utilizzo di un’arma misteriosa e potente. One Piece ha ufficialmente dato il via all’Arco di Egghead con il primo nuovo episodio dell’anime. In questo modo i fan hanno potuto vedere i protagonisti principali inseriti in un’ambientazione completamente nuova e diversa da quella di Wano. Non a caso si tratta della prima avventura dei protagonisti lontana dalle coste della terra chiusa Ma mentre ciò accade, i fan vedono anche alcuni eventi importanti accadere nel resto del mondo e l’anime vede Sabo ritrovarsi con le spalle al muro e con la vita in pericolo serio.

One Piece aveva precedentemente rivelato che c’era una figura autoritaria misteriosa comparsa durante il breve arco del Reverie. Il tutto era preceduto dalla notizia folle che considerava Sabo il responsabile della morte del Re di Alabasta, Cobra. Il nuovo episodio infatti solleva ogni sorta di domanda. Perché mentre Sabo tenta di raccontare al resto dell’esercito rivoluzionario ciò che è accaduto durante il Reverie, il regno di Lulusia in cui si nasconde viene improvvisamente spazzato via dall’esistenza con un’arma nel cielo. Di seguito è possibile vedere la clip;

L’episodio 1089 di One Piece vede i Cinque Astri di Saggezza intercettare una chiamata di Sabo dove sta cercando di spiegare cosa è successo na Reverie. Ma all’improvviso questi ordinano al Governo di interrompere ogni comunicazione. Questo dimostra di cosa sono capaci questi personaggi, pur di mantenere nascosta ogni pura e scomoda verità. Infatti nella clip animata di vede che il paese si ritrova coperto di nuvole prima che i raggi del cielo piovessero su di esso.

La comunicazione con Sabo viene interrotta e l’isola viene completamente spazzata via con tutte le persone innocenti colte di sorpresa. Tutto ciò che rimane di questo regno altro non è che un gigantesco cratere in mezzo all’oceano.

Fonte – Comicbook