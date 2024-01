L’Attacco dei Giganti: il finale si aggiudica un premio speciale

L’Attacco dei Giganti ha segnato un’era importate e incredibile conquistando un mondo intero di fan. E la serie animata di MAPPA si è conclusa ufficialmente l’anno scorso. Il finale epico ha fatto impazzire i fan sui social media, lasciando milioni di persone in fermento per il destino dei loro personaggi preferiti. Ovviamente, il gran finale de l’Attacco dei Giganti ha guadagnato molti elogi per il suo finale, al punto da aggiudicarsi un premio speciale speciale da Letterboxd.

Non molto tempo fa, il popolare sito ha pubblicato la lista dei migliori film del 2023 valutati dagli utenti. Il sito, che consente agli utenti di parlare dei loro film preferiti, propone tantissime categorie di film per il 2023. L’Attacco dei Giganti ha vinto il premio come miglior film TV del 2023. Si può quindi notare che la seconda parte della terza parte della quarta stagione è stata annunciata come un film speciale. Presenta una solida valutazione di 4,4 stelle su Letterboxd e questo ha consentito a L’Attacco dei Giganti di vincere.

Se si guarda all’enorme elenco degli episodi più apprezzati del sito, questo include anche altri anime come Vinland Saga e Code Geass. Anche se l’adattamento anime delle vicende distruttive e violente di Eren si sono concluse definitivamente, i fan sanno che c’è ancora un altro appuntamento a cui non potranno mancare. Nonostante anche il manga si sia concluso, Isayama tornerà quest’anno con un capitolo speciale che si concentrerà sull’infanzia di Levi.

Anche se il mangaka ha sempre espresso di non voler più tornare a disegnare, non ha nascosto di avere in mente una storia per il personaggio più amato della serie. E sarà questione di mesi prima di poter leggere i nuovi contenuti della serie.

L’attacco dei giganti ha ottenuto un successo immediato fin dal suo debutto. Non a caso parliamo di un manga che ha ricevuto tra 13 manga, una nomination per il premio Manga Taishō nel 2011. Si è poi aggiudicato il Premio Kōdansha per i manga nella categoria miglior manga per ragazzi e successivamente nominato alla sedicesima e alla diciottesima edizione del Premio culturale Osamu Tezuka.

Fonte – Comicbook