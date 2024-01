Qual è la migliore serie manga completa degli ultimi 10 anni? Non è semplice tracciare con chiarezza questo periodo di tempo fino a scegliere la serie che più di tutte le altre ha fatto centro. Basti pensare che negli ultimi dieci anni, i manga sono diventati un fenomeno globale.

Sebbene sia popolare da decenni, ha guadagnato terreno fuori dal Giappone solo poco tempo fa. E con il presente articolo vogliamo riportare i risultati di un nuovo sondaggio che ha avuto luogo in Giappone, che rivela la classifica delle migliori serie manga complete degli ultimi 10 anni.

L’informazione arriva direttamente da un sito famoso in Giappone, ossia Comic Natalie, che si concentra completamente su tutto ciò che riguarda i manga. E quindi, a fronte di questo sondaggio, sono stati intervistati gli utenti sulle migliori serie manga terminate tra il 2008 e il 2023. I voti raccolti sono superiori ai 60.000 e di seguito riportiamo la classifica ufficiale:

Golden Kamuy Mob Psico 100 Gintama L’Attacco dei Giganti Fullmetal Alchemist

Come si può vedere da questa top 5, sono presenti i primi titoli principalmente amati e quindi famosi tra i fan di tutto il mondo. Fullmetal Alchemist è uno dei titoli manga più vecchi in classifica, ma la sua eredità sembra chiara. Hiromu Arakawa ha sicuramente rivoluzionato alcune dinamiche delle serie shonen fantasy. Infatti spesso si dice che Fullmetal Alchemist presenti uno dei migliori adattamenti anime in circolazione.

Gintama è un altro classico che ha una base solida di fan al di fuori del Giappone, e il suo umorismo fantascientifico non manca mai di impressionare i nuovi fan.

Ovviamente L’Attacco dei Giganti e Mob Psycho 100 non hanno certo bisogno di presentazioni. Le due serie rappresentano un grande successo grazie ai loro adattamenti anime. Ma come si vede dalla classifica, il primo posto è occupato da Golden Kamuy. La serie manga infatti ha ricevuto un adattamento anime dalla qualità impressionante, ma non ha la stessa notorietà dei titoli poc’anzi menzionati al di fuori del Giappone.

Tuttavia, il dramma storico è del tutto unico e pieno di eroi complessi. Il mangaka Satoru Nora ha detto a Comic Natalie che non si sarebbe mai aspettato di vincere questo sondaggio, ma Golden Kamuy ha sfidato tutte le probabilità.

Fonte – Comicbook