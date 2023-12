Tra le uscite J-POP Manga del 27 dicembre 2023 troviamo il volume finale della struggente storia di Trasparente, Dead Tube 20, L’impero delle Otome 17 e Mission: Yozakura family 15.

Preparate i fazzoletti perché è in arrivo anche Tokyo Revengers – una lettera da Baji 3, pronto a farci immergere ancora una volta nel mondo di Tokyo Revengers.

Proseguiamo in bellezza con una delle saghe più seguite di sempre, Sword Art Online, che ci accompagna nel volume 20 della novel, Moon Cradle II.

E per finire a suon di Jazz, vi aspetta Blue Giant supreme 2, secondo volume del nuovo arco narrativo di Blue Giant a firma del pluripremiato mangaka Shinichi Ishizuka e Number 8!

Ecco direttamente dal sito della casa editrice le uscite J-POP Manga del 27 dicembre 2023.

Le uscite J-POP Manga del 27 dicembre 2023

Blue Giant Supreme 2

di Shinichi Ishizuka e Number 8

15,00€

Amburgo. Decisi a esibirsi insieme, Dai e Hannah sono alla ricerca di un’armonia tra le loro sonorità, ma non riescono a trovare un punto d’incontro. Nonostante questo, Dai informa Boris, il proprietario del negozio di strumenti musicali, di voler tenere un concerto come duo. Quest’ultimo invita alcune importanti personalità del panorama jazzistico tedesco. In una tale situazione, in cui non sono ammessi errori, come andrà il loro live? I due ragazzi si spostano poi a Berlino, alla ricerca di nuovi membri per il gruppo.

Dead Tube 20

di Mikoto Yamaguchi e Tota Kitakawa

6,00€

I tredici partecipanti, tra i quali spiccano Kaoru Matsumura (detta Macchon), Justice Man Neo, Rascal e Hanae Miwa, devono completare alcuni “compiti giornalieri”, ma tra loro si nascondono due traditori pronti a ostacolarne le azioni… Prima di morire, però, Shigeru Fukumoto ha lasciato a Macchon e a Miwa tre indizi per scoprire la loro identità…

L’impero delle Otome 17

di Torajiro Kishi

7,90€

Cosa succede nelle aule di un liceo femminile? Come si comportano le ragazze lontano da occhi maschili? Ritorna la deliziosa serie di Torajiro Kishi: un po’ yuri e un po’ slice of life, maliziosa e ingenua come il sentimento che sta tra l’amicizia e qualcosa di più. Lasciatevi tentare… dalla curiosità!

Sword Art Online Light Novel 20 – Moon Cradle II

di Reki Kawahara e abec

14,00€

L’omicidio del vecchio Yazen, per mano del goblin di montagna Oroi, non può essere stato provocato da un abitante dell’Underworld, legato all’Indice dei Taboo o alla legge del più forte. Il vero colpevole ha usato il crimine come strategia per accrescere le tensioni fra il mondo umano e il regno dell’oscurità.

Mission: Yozakura Family 15

di Hitsuji Gondaira

5,90€

Taiyo si precipita dai fratelli Yozakura che hanno scoperto la posizione di Kyochiro, il quale era scomparso senza lascaire traccia. Il problema è che qualcosa di strano sta accadendo al fratello maggiore! Fiori neri gli stanno infatti spuntando sul corpo e il veleno moprtale del capostipite lo sta invadendo… Per salvare il cognato, Taiyo collabora con gli altri fratelli e mette in azione la “copiosa fioritura dei diecimila fiori”!

Tokyo Revengers – Una lettera da Baji 3

di Ken Wakui e Yukinori Kawaguchi

6,50€

Per liberare Chifuyu e Ryusei dalle grinfie della Yotsuya Kaidan, Baji si fionda in territorio nemico. Ryusei mostra un profondo risentimento nei confronti di Hishi, il vicecapo della Yotsuya Kaidan. Quale rapporto li lega?

Trasparente 4

di Jun Ogino

6,50€

La famiglia di Aya Kinomiya sono un padre violento, un fratello maggiore totalmente indifferente e una madre che sopporta ogni sopruso. Finché un giorno, un desiderio disperato le dona il potere dell’invisibilità e la possibilità di affrontare il suo dolore e riappropriarsi di una vita normale.

RISTAMPE

Innocent 1, 2, 3, 4, 5

Innocent Rouge 6-12

Parasite in Love BOX VOL. 1-3

Randagi BOX VOL. 1-4

I diari della speziale 6, 7 e 9

Dungeon Food 1, 2, 6 e 11

Made in Abyss 11

USCITE DIGITALI

SAO Light Novel 20 – Moon Cradle II

Komi can’t communicate 19 e 20

Alice in Borderland 4 e 5