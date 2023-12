One Piece: Oda crea una canzone sui pirati con l’AI

One Piece ha vissuto in assoluto uno degli anni migliori di sempre. Il 2023 ha segnato un anno pieno di traguardi incredibili, a partire dall’anime che ha posto fine alla Guerra di Wano all’incredibile successo che ha riscosso su Netflix con la prima stagione dell’adattamento live-action. In questo modo One Piece è riuscito a riscrivere le sorti dei live-action in generale, da sempre deludenti.

Ma con il presente articolo vogliamo riportare una curiosità imperdibile per i fan. Infatti Eiichiro Oda si è dilettato di nuovo con l’Intelligenza Artificiale per creare una nuova canzone sui Pirati di Cappello di Paglia. E pare che non tutti i fan abbiano apprezzato questa mossa.

Questo non per il fine di Oda, ma per il mezzo che ha utilizzato. Infatti l’intelligenza artificiale non è diventata controversa solo nel mondo degli anime, ma nel mondo della cultura pop in generale. All’inizio di quest’anno, i fan non hanno affatto apprezzato la creazione della opening per la serie televisiva Marvel’s Secret Invasion attraverso l’A.I.

La canzone di Oda creata con l’AI si intitola “YO-HO-HO We Pirates” e chiaramente non verrà utilizzata ufficialmente in One Piece. Ma ha comunque suscitato il disappunto di alcuni fan. L’aggiornamento arriva dalla pagina X dell’insider Eiichiro_staff. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Non è la prima volta che Oda si diletta con dell’intelligenza artificiale. Infatti alla fine dell’anno scorso, il mangaka ha utilizzato l’A.I. su un progetto artistico indipendente. Disegnando una nuova interpretazione del villain della serie Rob Lucci, il mangaka ha utilizzato l’intelligenza artificiale per immaginare il design del membro del CP0 in uno stile diverso.

L’intelligenza artificiale ha trovato diversi modi per entrare nel mondo dell’anime. E un esempio piuttosto controverso riguarda una partnership tra Netflix e Wit Studio. Un nuovo progetto anime intitolato “Dog And Boy” sarà infatti rilasciato sul servizio di streaming, con Wit e Netflix che utilizzeranno l’intelligenza artificiale per creare la serie. Sarà un cortometraggio sperimentale con lo scopo di aiutare l’industria degli anime. Infatti questa ha forte carenza di manodopera, e spesso si sente parlare di condizioni di lavoro pessime per gli animatori.

Fonte – Comicbook