L’arco dell’Incidente di Shibuya di Jujutsu Kaisen sta per concludersi in quanto manca solo un episodio prima dell’epilogo della seconda stagione. Il ritorno dell’anime con questo arco narrativo, si è rivelato senza dubbi una delle trame più sconvolgenti rispetto a tutte le altre serie anime di quest’anno. Ma anche se manca solo un episodio alla fine, la situazione rimane sempre instabile per Yuji e gli altri stregoni rimasti. Questo perché il falso Suguru Geto è sceso in campo e ha lanciato la sua tecnica definitiva, che rende omaggio a uno dei più grandi maestri dell’horror giapponese, Junji Ito.

Con il presente articolo vogliamo concentrarci proprio su questo momento dell’episodio 22 di Jujutsu Kaisen. Il falso Geto è entrato in azione proprio mentre Yuji era vicino a esorcizzare definitivamente Mahito, che non aveva più modo di rispondere al potere del protagonista. Il falso Geto, però, cattura Mahito e lo racchiude in una sfera che subito dopo ingoia, proprio come era solito fare Geto. Così facendo lo stregone assume il potere di questa maledizione. Nel tentativo di liberare Gojo dal Regno della Prigione, Itadori viene raggiunto da molti altri studenti dell’ Istituto di Arti Occulte di Tokyo, incluso uno che ha un conto in sospeso con Geto.

Stiamo parlando di Miwa, che ha perso Mechamura per colpa di Mahtio e Suguru. Il suo obiettivo era vendicare Mechamura, ma l’avversario era troppo potente e infatti ha anche rischiato di perdere la vita.

L’abilità maledetta di Geto può riportare indietro qualsiasi essere maledetto che ha ingoiato come una sua pedina. Miwa si prepara a sferrare un colpo mortale a Geto. Ma il villain è in grado di distruggere facilmente la sua spada, provando anche il suo nuovo attacco definitivo sulla studentessa. Combinando i tanti esseri maledetti che ha assorbito nel corso degli anni, Geto riesce a creare il suo “Uzumaki” che si rivela essere un omaggio all’omonimo manga scritto e disegnato dal famoso Junji Ito. Dal contenuto visibile di seguito è possibile vedere il chiaro riferimento al maestro dell’horror.

Ricordiamo che Uzumaki di Junji Ito dovrebbe ricevere un adattamento anime su Toonami di Adult Swim. Tuttavia è passato molto tempo dal suo annuncio. Sfortunatamente, i fan hanno dovuto aspettare anni prima di vedere i primi aggiornamenti su questa storia, ancora priva di una finestra di uscita.

Fonte – Comicbook