Godzilla: Minus One è in lizza per una potenziale nomination agli Oscar

Godzilla Minus One ha conquistato il grande schermo, riscuotendo successo tra gli appassionati e ottenendo l’approvazione della critica. La recente incarnazione del leggendario re dei mostri, prodotta dalla Toho, ha generato incassi milionari, guadagnandosi anche una nomination agli Academy Awards. Per celebrare questo traguardo storico, il film ha presentato un nuovo e spaventoso poster, celebrando ancora una volta l’iconica creatura.

Il film ha intrapreso un’innovativa strada narrativa, portando gli spettatori nel Giappone del dopoguerra. La trama segue il percorso di un protagonista che, dopo essere stato un “bombardiere kamikaze” durante la Seconda Guerra Mondiale, ha scelto di non premere il grilletto per togliersi la vita, provando a continuare il complesso cammino a cui ogni essere umano è destinato. Nel tentativo di ricostruire la propria esistenza in un Giappone postbellico, il protagonista si scontra con la terribile minaccia di un Godzilla meno incline all’amicizia rispetto alle precedenti incarnazioni.

Nonostante il successo, l’annuncio della “short list” agli Academy Awards ha portato nuove emozioni. Godzilla Minus One è ora uno dei dieci film in lizza per la prestigiosa nomination, rappresentando anche il primo film giapponese ad essere inserito in questa esclusiva selezione. L’attesa per conoscere i cinque finalisti, che verranno annunciati il 23 gennaio, aggiunge suspense al destino del film nella corsa agli Oscar.

Oltre all’ultimo capitolo della saga, Godzilla si fa spazio anche in “Monarch: Legacy of Monsters” su Apple TV+. Nel 2024, il re dei mostri si unirà a Kong per affrontare una nuova minaccia proveniente dal Sottosuolo in “Godzilla x Kong: The New Empire”. Il futuro si prospetta radioso per il re dei kaiju in ogni sua manifestazione. Voi avete visto il film, nonostante la distribuzione italiana?

Fonte Comic Book