Jujutsu Kaisen: la seconda stagione si concluderà il 28 dicembre

Jujutsu Kaisen è tornato quest’anno con la tanto attesa seconda stagione dell’adattamento anime. Studio MAPPA si è riconfermato con un degli studi di animazione più stacanovisti di sempre. Non solo Jujtusu Kaisen, ma quest’anno ha rilasciato la seconda stagione di Vinland Saga, la parte finale della quarta stagione de L’Attacco dei Giganti, la prima stagione dell’anime di Hell’s Paradise e così via. Del ritorno sul piccolo schermo di Jujutsu Kaisen si potrebbero dire tante cose, e una di queste è sicuramente la qualità dell’animazione.

Non capita spesso di vedere una serie anime la cui qualità grafica riesce a mantenere una solida costanza in tutti gli episodi. E il tutto caratterizzato da un ambiente lavorativo non facile per gli animatori di MAPPA. Infatti abbiamo spesso riportato le lamentele condivise dagli animatori, secondo i quali non era sostenibile continuare a lavorare con poco riposo a fronte delle intense ore di lavoro. Ma presto tutti gli animatori potranno riposare in quanto con il presente articolo vogliamo riportare la data ufficiale in cui si concluderà la seconda stagione di Jujutsu Kaisen.

L’aggiornamento arriva dalla pagina X dell’insider animetv_jp. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

The last episode of JUJUTSU KAISEN Season 2 "Shibuya Incident Arc" is scheduled for December 28! Watch the new episode today on Crunchyroll! ✨More: https://t.co/c3aX8253Rf pic.twitter.com/Kz134vIT6Z — AnimeTV チェーン (@animetv_jp) December 21, 2023

Come si può vedere dal contenuto riportato, la seconda stagione di Jujutsu Kaisen si concluderà il 28 dicembre, ossia il giorno in cui sarà trasmesso l’episodio finale. Quello più recente ha lasciato intuire ai fan contro chi gli stregoni rimasti in vita combatteranno. Stiamo parlando del falso Geto, falso in quanto si tratta in realtà del contenitore di uno stregone che giace al suo interno. Ricordiamo che Geto muore nei momenti finali del film Jujutsu Kaisen 0, per mano del suo migliore amico, Gojo.

Non resta quindi che aspettare l’arrivo del 28 dicembre per poter scoprire cosa accadrà a Yuji e agli altri stregoni. In questa seconda stagione, i fan hanno visto diversi personaggi uscire di scena, tra cui Satoru Gojo. Nonostante non sia morto, si trova intrappolato nel Regno della Prigione e questo lo ha portato lontano dal campo di battaglia. La sua assenza ha spinto le maledizioni a seminare liberamente il panico creando grande scompiglio e soprattutto la morte di molte vite innocenti. Oltre a questo, la seconda stagione ha visto la morte di Nanami e di Nobara, entrambi caduti per mano di Nanami.