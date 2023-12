Chainsaw Man: Fujimoto parla del film anime appena annunciato

Se non hai ancora sentito la notizia, il team dietro Chainsaw Man ha fatto la sua comparsa al Jump Festa 2024 questo fine settimana per sganciare una vera una bomba. L’anime sta per ottenere il suo film e l’autore di Chainsaw Man sta per affrontare questo epico progetto con uno speciale teaser dedicato a Reze.

In un messaggio esclusivo per i fan, Tatsuki Fujimoto ha finalmente spezzato il silenzio riguardo al prossimo film di Chainsaw Man al Jump Festa. Nelle sue parole appassionate, l’artista ha condiviso con i fan cosa potranno aspettarsi da Reze e ha sottolineato che la dinamica tra Denji e Reze si ispira a un anime di recente successo.

“La connessione tra Denji e Reze, entrambi sacrificabili e manipolati dagli altri, è basata sui protagonisti del film d’animazione Jin-Roh. Penso che la loro composizione abbia molte sfaccettature, quindi vi invito a dare un’occhiata anche a Jin-Roh”, ha rivelato Fujimoto.

Se non sei familiare con l’anime menzionato, Fujimoto fa riferimento a Jin-Roh: The Wolf Brigade. Quest’opera oscura è ambientata in una realtà alternativa in cui la Germania nazista ha vinto la seconda guerra mondiale. In questo universo, il Giappone si trova sotto l’occupazione tedesca a causa della sua alleanza con gli Alleati, portando il paese al collasso.

La trama principale di Jin-Roh segue la storia di un soldato e della sorella di un terrorista, fornendo un’esperienza densa di colpi di scena e tragedie. Se desideri anticipare ciò che ti aspetta nel film Chainsaw Man, Jin-Roh è una scelta perfetta.

Naturalmente, puoi anche rivedere l’attuale anime di Chainsaw Man, dato che la serie di successo è disponibile su Crunchyroll. Per ulteriori dettagli sulla serie, potete leggere il manga edito da Planet Manga o semplicemente leggere i capitoli presenti su Manga Plus.

