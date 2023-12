Gintama: svelato il periodo di uscita dello spin-off dell’anime

Una delle serie che riesce a divertire i fan senza sosta è Gintama. Nel corso dei decenni, il manga comico giapponese scritto e disegnato da Hideaki Sorachi ha battuto le probabilità di diventare una commedia di culto tra le più amate. È passato un po’ di tempo dall’ultima volta che la serie ha pubblicato qualcosa di nuovo per i fan, ma le cose cambieranno presto. Dopotutto i fan saranno entusiasti nello scoprire che è in lavorazione uno spin-off di Gintama e con il presente articolo vogliamo riportare il periodo di uscita della serie.

L’aggiornamento è arrivato in occasione del Jump Festa 2024. L’evento annuale mette in luce le migliori serie di Shueisha e Gintama è riuscita a ritagliarsi un posto. Dopotutto, la serie ha confermato che il nuovo anime spin-off debutterà nel 2025 e riporterà Ginpachi sul piccolo schermo.

Per coloro che non hanno mai sentito parlare di questo progetto di Gintama, ricordiamo che l’annuncio risale a più di un anno fa. Intitolata Il maestro Ginpachi sensei della Classe Z del Terzo Anno sarà un adattamento anime dello spin-off che affronterà una storia semplice. Ispirato alle light novel, questo nuovo anime seguirà una versione di Gintoki chiamata Ginpachi, mentre insegna in una turbolenta classe di scuola superiore. La classe presenterà molti volti familiari. E, naturalmente, tutti i fan dovranno aspettarsi che questo nuovo anime contenga tante gag tipiche di Gintama.

In questo momento, possiamo riportare che il lancio dello grande spin-off dell’anime è previsto per il 2025. I dettagli sul progetto sono scarsi, ma ricordiamo che l’anime di Gintama si trova in streaming su Crunchyroll.

Le vicende della serie shonen sono ambientate nel Giappone del periodo Edo dopo che gli Amanto, un insieme di razze aliene provenienti da diversi pianeti, hanno invaso la terra. Con la loro invasione, questi hanno proibito l’uso della spada e causato così la progressiva caduta dell’epoca dei samurai. Una delle poche persone che possie ancora l’anima e la forza dei samurai è Gintoki Sakata, il capo di un agenzia tuttofare composta anche da Shinpachi Shimura e una ragazza aliena di nome Kagura. La serie è composta prevalentemente da episodi autoconclusivi, alcuni dei quali contenenti anche parodie di personaggi e situazioni di altri manga o anime.

