Bandai Namco Entertainment America ha pubblicato un nuovo video dedicato a Jujutsu Kaisen Cursed Clash (Jujutsu Kaisen Senka Sōran), un gioco di combattimento 2 contro 2 basato sull’opera di Gege Akutami. Nel video, il maestro Satoru Gojo illustra le dinamiche di gioco.

Il lancio del gioco è previsto per il 2 febbraio 2024 e sarà disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox Series X|S, Xbox One e PC tramite Steam. Gli appassionati possono già preordinare la versione digitale su Switch.

La modalità storia abbraccia scenari dagli archi “Curse Womb Must Die” a “The Origin of Blind Obedience”, nonché dal film Jujutsu Kaisen 0. L’edizione digitale deluxe includerà DLC relativi all’arco narrativo “Inventario nascosto/morte prematura” e al minigioco Jujusta 2024 Baseball.

La Digital Ultimate Edition offrirà inoltre, un artbook digitale, una colonna sonora e gli abiti della prima sigla finale dell’anime. La Physical Collector’s Edition, acquistabile esclusivamente sul negozio online di Bandai Namco Entertainment, conterrà un poster 12×22 con illustrazioni del creatore della serie Akutami.

Byking Inc. è lo sviluppatore del gioco, e tra i personaggi giocabili figurano Yuji Itadori, Megumi Fushiguro, Nobara Kugisaki, Satoru Gojo, Ryomen Sukuna, Maki Zen’in, Toge Inumaki, Panda, Aoi Todo, Hanami e Jogo.

Gojo mostra le meccaniche di gioco

Il gioco si propone di riproporre la storia originale attraverso i combattimenti tipici del franchise, offrendo un’esperienza fedele all’opera originale. Con più di quindici combattenti selezionabili, il titolo presenta azione intensa e animazioni esplosive.

Jujutsu Kaisen Cursed Clash consente ai giocatori di formare squadre 2v2, ognuna capace di eseguire potenti attacchi e combo tag-team. Diverse combinazioni di personaggi offrono sinergie e dinamiche di potere uniche. L’aumento del livello di potenza dei combattenti avviene completando le battaglie, sbloccando attacchi più potenti con la progressione del gioco.

Il manga Jujutsu Kaisen, ideato da Akutami, ha debuttato sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha nel marzo 2018. L’anime è stato trasmesso per la prima volta nell’ottobre 2020, comprendendo 24 episodi. Il film anime Jujutsu Kaisen 0 è stato rilasciato in Giappone a dicembre 2021, basato sulla storia prequel del manga Jujutsu Kaisen 0 Tokyo Toritsu Jujutsu Kōtō Senmon Gakkō (Jujutsu Kaisen 0: Tokyo Prefectural Jujutsu High School) di Akutami.

La seconda stagione dell’anime, presentata in anteprima il 6 luglio, è trasmessa in streaming su Crunchyroll e andrà in onda per due cour consecutivi, occupando così un semestre completo.

