Tra le uscite J-POP Manga del 13 dicembre 2023 troviamo Akane Banashi 3, che ci conduce sui palchi del “rakugo”, la travolgente arte teatrale giapponese. Continua anche la serie demoniaca tutta la femminile firmata da Go Nagai con il volume 5 di Devillady.

Proseguono la romcom più tenera del momento Ice Guy e Cool Girl con il volume 7 e l’imperdibile My dress-up Darling – Bisque Doll 12.

Arriva sugli scaffali l’attesissimo quarto volume di Lore Olympus 4, la pluripremiata serie di Rachel Smythe che rilegge in chiave moderna il mito classico di Ade e Persefone.

E le sorprese non sono finite perché abbiamo in uscita anche Stay Gold 6 e il volume 21 della nuova edizione di I am a Hero. Concludiamo con Squalificati – Ranger Reject 9 e il secondo volume della nuova edizione deluxe di Tokyo Ghoul.

Le uscite J-POP Manga del 13 dicembre 2023

Le uscite J-POP Manga del 13 dicembre 2023

Akane Banashi 3

di Yuki Suenaga e Takamasa Moue

€ 6,90

L’anziano Shinta e la figlia Akane sono appassionati di Rakugo, tradizionale genere di teatro giapponese nel quale un attore, da seduto, esegue monologhi d’effetto, interpretando più personaggi. Pur essendo un ottimo narratore, Shinta non è mai riuscito a superare l’esame per raggiungere il livello di shin’uchi, il più alto per un rakugoka. Decisa a seguire e superare l’esempio del padre, Akane sarà disposta a tutto pur di affermarsi in questo mondo, non proprio accogliente verso una giovane ragazza con sogni di gloria. Ha finalmente inizio il campionato di rakugo, dedicato agli studenti, la Coppa Karaku. Akane si distingue di fronte al pubblico grazie alla sua bravura fuori dal comune. Come avrà sfruttato il suggerimento di Koguma per vincere soltanto grazie all’interpretazione di Jugemu? Purtroppo lo stile rakugo particolare dei suoi rivali potrebbe sbarrarle la strada… I desideri dei partecipanti si scontreranno, rendendo imprevedibile la sfida.

Devil lady 6

di Go Nagai

€ 12,00

Durante una gita scolastica, Jun Fudo, all’apparenza una semplice insegnante delle scuole superiori, scopre di nascondere uno spaventoso segreto. Quando un gruppo di demoni dall’aspetto umano assale con violenza inaudita lei e le sue studentesse, la donna si difende trasformandosi d’istinto in Devil Lady, una demone dalle qualità mostruose sotto ogni punto di vista. Nelle vesti di oscura eroina, Jun entra così a far parte della guerra segreta fra l’umanità e i Devil Beast, creature inquietanti che si risvegliano spontaneamente nei corpi di alcuni esseri umani, i quali, al contrario della nostra, perdono il controllo e si abbandonano ai propri istinti più reconditi e bestiali. Qual è la misteriosa e infernale origine di questi mostri e cosa comporterà la trasformazione di Jun per lei e…per il resto del mondo?

Ice guy and cool girl 7

di Miyuki Tonogaya

€ 6,50

Fuyutsuki e Komori hanno pianificato un soggiorno alle terme e hanno invitato anche Himuro e Saejima, che accettano di accompagnarle! Ma quando Saejima confida al collega le sue intenzioni di dichiararsi a Komori. Himuro non riesce a tenere a bada il nervosismo.

My Dress-up darling – Bisque doll 12

di Shinichi Fukuda

€ 6,50

Il Natale è ormai alle porte e fervono i preparativi del cosplay di “Fato”, in vista del Comiket invernale. Marin si diverte a comprare il suo primo intimo “da battaglia”. Nel frattempo la creazione del costume di Haniel, impresa tutt’altro che facile, sta mettendo a dura prova Wakana…

Squalificati – Ranger reject 9

di Negi Haruba

€ 6,50

La brigata Green riesce nell’intento di eliminare il comandante kaijin Magatia! Durante lo scontro si scopre che Chidori, il misterioso informatore, altri non è che Green Keeper in persona: ecco il prossimo obiettivo di D, che non perde tempo a cercare un’occasione per assassinarlo. Unite le forze con Suzukiri, comincia dunque a pedinarlo, fino a trovarlo insieme alla sua adorata famiglia…

Staygold 6

di Hideyoshico

€ 6,90

La situazione dei Nakayama è complicata. Sono passati tre anni, ormai, da quando la sorella di Yuuji è fuggita con un pescatore, lasciando a lui e al fratello fannullone l’onere di prendersi cura dei suoi due figli, Kikka e Hayato. Nonostante tutto, la famigliola se l’è sempre cavata in qualche modo, senza grandi preoccupazioni. Almeno finché Hayato, ormai adolescente, non è tornato a casa coi capelli tinti di biondo, come a dare inizio alla sua fase di ribellione… e non ha confessato il suo amore allo zio. Come risolverà Yuuji questo imprevedibile caos amoroso?

Tokyo Ghoul deluxe edition 2

di Sui Ishida

€ 16,00

I Ghoul vivono tra noi! All’apparenza identici alle persone, si distinguono da queste, in realtà, per un tratto agghiacciante: la loro brama di carne umana. Sullo sfondo di una Tokyo territorio di caccia di queste creature, lo studente universitario Ken Kaneki sopravvive all’attacco di un Ghoul, ma a un costo che potrebbe fargli rimpiangere di avercela fatta: è infatti ora diventato il primo ibrido tra umano e Ghoul. Intrappolato tra due mondi, incapace di dimenticare la sua umanità ma anche di sopprimere la sua nuova e terribile fame, Ken deve ora imparare a conoscere il nuovo se stesso, a padroneggiare i suoi poteri e… a sopravvivere alle guerre per il territorio e agli sconvolgimenti che lo attendono nella società dei Ghoul!

I am a Hero 21

di Kengo Hanazawa

€ 6,90

Hideo Suzuki è un mangaka che non è mai riuscito a sfondare e a trentacinque anni è ancora relegato al ruolo di assistente. Tra fallimenti, delusioni e la strana storia d’amore con la sua ragazza Tetsuko, la vita di Hideo si barcamena in attesa di un successo che non sembra mai arrivare. Tuttavia, un grande cambiamento per lui è in agguato eccome: una svolta oscura e sinistra, che trascinerà il mondo intero in una spirale di orrore e costringerà Hideo a rimboccarsi le maniche e diventare… un eroe.

Lore Olympus 4

di Rachel Smythe

€ 27,50

La fabbrica di pettegolezzi di Olympus è sempre in funzione, ma sembra che sulla bocca di tutti ci siano solo Persephone e Hades. La pressione è talmente tanta che i due decidono di darsi delle regole per rallentare lo sbocciare della loro relazione e concentrarsi sul risolvere i problemi che hanno di fronte. Tra il dire e il fare, però…

