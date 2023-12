Metallic Rouge: nuovo trailer e data ufficiale dell’anime di Studio Bones

Metallic Rouge è una serie anime originale giapponese prodotta dal famoso studio di animazione Bones per celebrare il suo 25° anniversario dello studio. Questo nuovo progetto dimostra che non tutte le serie anime adattano il materiale da manga e/o light novel. E infatti Studio Bones punta a confermare tutto questo con Metallic Rouge, arrivo il prossimo anno. Si tratta di una storia del tutto originale che segue un mondo di androidi e un misterioso omicidio al suo interno e Bones ha recentemente pubblicato un nuovo trailer per celebrare la data di uscita ufficiale di Metallic Rouge nel 2024.

In un’intervista all’inizio di quest’anno, il presidente di Studio Bones, Masahiko Minami, ha discusso di come gli studi di animazione debbano creare storie originali per sopravvivere nel settore. Ha espressamente detto infatti che un’azienda morirà se non crea opere originali. Creare adattamenti non basta, anche se può far crescere significativamente una società di produzione di anime. Tuttavia, studio Bones comprende la necessità di promuovere la creatività e l’immaginazione insieme a tutto il suo staff. “Ci avviciniamo all’animazione come mezzo visivo e contempliamo il tipo di opere che possiamo produrre Questa creatività è un aspetto fondamentale” diceva il presidente Minami.

Metallic Rouge arriverà sul piccolo schermo il 10 gennaio 2024. La serie originale sarà un progetto per il 25° anniversario di Studio Bones, con la casa di produzione famosa per lavorare a titolo come l’anime di My Hero Academia, Fullmetal Alchemist e Bungo Stray Dogs per citarne alcuni.

La prossima serie anime ha anche rivelato il suo cast di doppiatori che riportiamo di seguito insieme ai loro personaggi:

Jean Junghardt sarà doppiata daShunsuke Takeuchi

Sara Fitzgerald doppiata da Yu Shimamura

Jaron Fate doppiato da Hiroyuki Yoshino

Jill Sturgeon doppiata da Yui Ogura

Afdar Bashar doppiato da Kenjiro Tsuda

Eden Baruque doppiato da Kazuyuki Okitsu

Ash Stahl doppiato da Atsushi Miyauchi

Noid 262 doppiato da Chiaki Kobayashi

Studio Bone descrive Metallic Rouge come un mondo in cui umani e androidi coesistono. Una ragazza androide, Rouge, insieme alla sua amica Naomi sono in missione su Marte. Si tratta dell’omicidio di nove umani artificiali ostili al governo. Inizia così la storia della battaglia della ragazza androide Rouge.

Fonte – Comicbook