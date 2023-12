One Piece: anticipazione e data di uscita dell’episodio 1087

L’anime di One Piece ha accompagnato tutti gli appassionati delle vicende di Rufy in tante avventure e in diversi archi narrativi. E l’arco più lungo in assoluto nella storia del manga scritto e disegnato da Oda è proprio quello che si è concluso di recente. Stiamo parlando della saga di Wano, la trentunesima saga di One Piece e la quarta della saga degli imperatori. Traducendo tutto in numeri, possiamo specificare che questa saga nel manga è durato esattamente 149 capitoli (dal 909 al 1057), mentre nell’anime per 196 episodi (dall’890 al 1085).

Ora, questo arco narrativo si è concluso sul piccolo schermo proprio con l’episodio 1085 intitolato Cala il sipario! Il giuramento di Rufy e Momonosuke. Si tratta di un episodio emozionante, in quanto Momonosuke e Kin’emon raggiungono la costa trovando Rufy e gli altri ad aspettarli. Il nuovo shogun del paese chiuso li accusa arrabbiato di non averli salutati, ma poi scoppia a piangere non volendo che partano.

Rufy allora lo rassicura lasciandogli la sua bandiera che farà da deterrente per chi vorrà fare loro del male, promettendogli che tornerà a prenderli se vorranno diventare pirati. Rufy e la sua ciurma riprendono quindi il viaggio e, sfidati da Kid, lui e Law decidono di lasciare l’isola gettandosi dalla cascata invece che passare dal porto.

Ora con il presente articolo vogliamo riportare l’anticipazione e la data di uscita dell’episodio 1087. L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter (X) dell’insider OPSPOILERS2023. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

https://twitter.com/OP_SPOILERS2023/status/1731120225012384184?t=P9M-QYLbmOclWRwO7HdZQA&s=19

Come si può vedere dalla clip condivisa, gli eventi si sposteranno completamente su un altro versante, lontano da Rufy e la sua ciurma. L’episodio 1087 si intitola La Guerra sull’Isola delle Donne! Un caso che coinvolge Koby l’eroe. La data di uscita di questo episodio è prevista per il 10 Dicembre e i fan potranno tornare a vedere sul piccolo schermo non solo Boa Hancock ma anche Barbanera. In questa fase del nuovo arco, l’Imperatore del Mare è intenzionato ad impossessarsi del potere del Frutto del Diavolo della Principessa Serpente, ma in qualche modo Kobi sarà coinvolto in questa vicenda.

I fan che leggono il manga, sanno cosa significa tutto questo, ma per il momento non approfondiremo ulteriormente quello che attenderà agli appassionati dell’anime.