Hideo Kojima svela il suo anime preferito del 2023

Hideo Kojima è un autore di videogiochi giapponese ed è considerato tra i più importanti nel panorama videoludico. Deve la sua incredibile fama mondiale per aver creato la saga di Metal Gear Solid, ma l’autore giapponese ha sempre condiviso il suo amore per tutto ciò che riguarda gli anime. Usando regolarmente i social media per condividere i suoi pensieri sulla recente cultura pop, Kojima si è innamorato di una nuova grande serie anime recentemente arrivata. Tra le tante novità di quest’anno arrivate sul piccolo schermo, c’è una serie Netflix che ha catturato l’attenzione di Hideo Kojima.

Kojima ha condiviso che Blue Eye Samurai di Netflix è il suo anime preferito dell’anno. Si tratta di una stagione di otto episodi che segue le vicende di un guerriero in cerca di sanguinosa vendetta. “Ho appena finito di guardare tutti gli 8 episodi di Blue Eye Samurai! È tutto meraviglioso! È tutto bellissimo!” Senza dubbio, il miglior anime dell’anno! È un’opera visiva che trascende il senso comune dell’animazione!” dice Kojima con entusiasmo.

Continua dicendo che la nuova generazione di animazione basata su CG ha raggiunto un punto di svolta con “Spider-Man: Spider-Verse e ha raggiunto la maturità con “Arcane (2021)”. Tuttavia Blue Eye Samurai ha raggiunto il livello successivo. “Il demone vendicatore è un demone o un samurai? È davvero un mostro?” aggiunge Kojima.

L’autore giapponese ha poi ampliato la sua scelta, discutendo di come la semplicità della storia dell’anime abbia funzionato per renderlo il suo miglior anime del 2023. Considera il tema e il messaggio molto semplici. La storia è ambientata a Edo (Tokyo) del XVII secolo, ma è anche assolutamente attuale. “Anche i personaggi sono ben disegnati! All’inizio non ero sicuro di Ringo, Taigen e Akemi, pensavo, per non parlare del personaggio principale, Mizu. Ma per come viene raccontato il loro background, mi sono piaciuti sempre di più fino a trovarli attraenti. Altamente raccomandato! Se non lo guardi, te lo stai perdendo.”

Gli eventi di Blue Eye Samurai di Netflix narrano la storia storia di un’avventura d’azione straordinaria che si svolge 400 anni fa, ma i temi di questa serie anime sono attuali e l’ispirazione è profondamente personale.

Fonte – Comicbook