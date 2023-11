Gli anime stanno acquisendo sempre più pubblico e spesso e volentieri i siti specializzati fanno partire dei sondaggi molto interessanti riguardanti i personaggi preferiti dagli appassionati. Di recente tramite AniList abbiamo scoperto una top 3 molto interessante, mentre su MyAnimeList ne abbiamo scoperti 6, ma andiamo con ordine:

Lelouch Lamperouge, Code Geass: Lelouch of the Rebellion Levi Ackerman, Attack on Titan Luffy, ONE PIECE

#ONEPIECE Currently, Luffy is ranked 3rd on both MyAnimelist and Anilist's lists of "Most Favorite Characters". pic.twitter.com/cfUudGBwWa — ONE PIECE (ワンピース) Spoilers (@OP_SPOILERS2023) November 18, 2023

Forse una prima posizione sorprendente anche se alla fine, tutto sommato non potevamo aspettarci altro, con Levi che figura sempre all’interno di queste liste, specie dopo la trasmissione del gran finale di Attack on Titan. In calce invece vediamo l’altra lista composta da 6 personaggi:

Satoru Gojo, Jujutsu Kaisen Levi Ackerman, Attack on Titan Luffy, ONE PIECE Killua Zoldick, Hunter x Hunter Emilia, Re: Zero Eren Jaeger, Attack on Titan

Da come potevamo aspettarci Gojo di Jujutsu Kaisen continua a essere il personaggio più amato dalla maggior parte del pubblico insieme a Levi, già presente nella lista di prima con al centro una top 3 molto interessante e anche scontata in un certo senso. Segue Luffy al terzo posto mentre Killua di Hunter x Hunter rimane anch’esso un caposaldo, con una piccola sorpresa finale con al centro Eren. Nonostante i suoi ideali il pubblico a quanto pare lo ha “accettato” così come è.

In concomitanza con le vendite dei volumi, anche i personaggi al loro interno figurano sempre in alto in questo genere di liste. Ancora oggi non c’è nulla di speciale nelle preferenze del pubblico e da come potevamo aspettarci al centro troviamo quelli presenti nelle opere più vendute del momento, come Jujutsu Kaisen e One Piece. Voi siete d’accordo con questa lista? Diteci la vostra e magari stilate anche la vostra lista all’interno della sezione commenti dei nostri canali social.

Fonte Twitter