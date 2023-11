Jujutsu Kaisen: Toji suscita l’invidia del suo doppiatore nell’anime

Jujutsu Kaisen è tornato quest’anno sul piccolo schermo con la seconda stagione dell’anime e da quando lo ha fatto ha fatto parlare di sé per diversi aspetti. Ha introdotto infatti diversi personaggi, tra cui uno dei villain più amati da fan. Stiamo parlando del papà di Megumi, Toji. Introdotto per la prima volta come parte dell’arco dei flashback del passato di Gojo, Toji non ha l’energia maledetta da maneggiare in modo simile a Gojo e Geto, ma il suo elenco di armi e la sua pura forza lo rendono pericoloso.

Ma con il presente articolo vogliamo riportare una curiosità che riguarda proprio il doppiatore di questo personaggio della serie. Infatti in un recente trafiletto, il doppiatore di Toji confessa di invidiare in modo unico il suo personaggio.

Dopo aver perso lo scontro e la vita contro Gojo, Toji è riuscito a tornare in vita in un modo piuttosto unico. Durante l’Arco dell’Incidente di Shibuya, molti villan che usano energia maledetta hanno avvertito l’assenza di Gojo. E un villain specifico aveva la capacità di trasformarsi in qualsiasi essere una volta ingerito parti del suo corpo. Ma questo aveva preso un pezzo del cadavere di Toji e alla fine il padre di Megumi ne prende il controllo. Ora che Toji è tornato è di nuovo nella terra dei vivi e alla ricerca di potenti avversari. Ma gli ultimi episodi hanno visto una riunione tra Toji e suo figlio Megumi.

Takehito Koyasu è il doppiatore di Toji nella seconda stagione di Jujutsu Kaisen. Non è la prima volta che Koyasu da’ la sua voce ai villain degli anime. Ricordiamo infatti che sempre lui è la voce di Dio Brando ne Le Bizzarre Avventure di JoJo, di Zeke Jaeger ne l’Attacco dei Giganti e di Nikolai in Bungo Stray Dogs. E riguardo Toji, Takehito ha confessato di ammirare una parte dello stile di vita di Toji. Immagina sia divertente vivere liberamente senza alcun vincolo, facendo ciò che si ama. E poiché Koyasu non può vivere così, è felice di poterlo fare interpretando Toji. “Non c’è felicità più grande di questa” conclude Koyasu.

L’arco dell’incidente di Shibuya non ha solo riportato in vita Toji, ma ha anche il Re delle maledizioni Sukuna che è riuscito a prendere il controllo di Yuji.

Fonte – Comicbook