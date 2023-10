Tra le uscite Planet Manga del 19 ottobre 2023 troviamo i nuovi volumi di Wind Breaker e Mieruko-Chan, oltre ai due art book di Elden Ring, disponibili anche nell’esclusivo cofanetto.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Planet Manga del 19 ottobre 2023.

Le uscite Planet Manga del 19 ottobre 2023

Ma che Sfacciato ! 15

7,00 €

Il principe azzurro a cui aspira il cuore di Yuki è dolce, generoso e altruista. Inoltre, sa perfettamente che cos’è la discrezione. L’esatto opposto di Naruse: lui fa solo ciò che vuole e dice a tutti quello che pensa senza ritegno…

Boy’s Abyss 9

7,00 €

NON SCRUTARE NELL’ABISSO: POTRESTI SCOPRIRE COSA C’È OLTRE LE TENEBRE!

Un conturbante manga in cui un ragazzo affronta un viaggio tormentato e sensuale nell’oscurità. Senza aspirazioni né futuro, Reiji pensa di essere condannato a una vita fatta di giorni sempre uguali, finché non incontra una ragazza…

Bentornato, Alice 6

7,00 €

UN GIOCO PERICOLOSO

Per vendicarsi di Kei, che l’ha respinta, Mitani si spinge sempre più in là con Yohei. Ma fino a che punto si può tenere prigioniera la mente di un ragazzo sfruttando il suo desiderio sessuale? È una situazione che può facilmente sfuggire di mano e condurre a scenari molto diversi da quelli immaginati.

My Home Hero 11

7,00 €

FIN DOVE CI SI PUÒ SPINGERE PER PROTEGGERE LA PROPRIA FAMIGLIA?

Una quotidianità stravolta, gettata in un mondo di violenza estrema. È ciò che accade a un semplice impiegato, Tetsuo Tosu, che dovrà trasformarsi nel più scaltro dei criminali e usare le sue conoscenze di… appassionato di gialli.

Mieruko-Chan 6

7,00 €

NON SI PUÒ FARE SEMPRE FINTA DI NIENTE… OPPURE SÌ?

Miko, la Godmother Mitsue e l’enigmatico Rom Shindo si apprestano a tornare al santuario maledetto. Cosa li attenderà varcate le barriere magiche di quel luogo oscuro? Riusciranno a risolvere la situazione? Forza e coraggio, si comincia a combattere!

Kei X Yaku: Dangerous Buddy 6

7,00 €

LA CALMA PRIMA DELLA TEMPESTA

Aterof deve ritirarsi per elaborare un nuovo piano, ma è già pronto a colpire con rinnovata ferocia e scaltrezza. Dopo i recenti avvenimenti, Ichiro e Shiro non possono far altro che riposarsi, sapendo però che non c’è tempo da perdere. Il cerchio intorno a loro si sta stringendo e nuovi, spietati nemici sono in agguato.

Watanare– Non Esiste che ci Mettiamo insieme!…Oppure Sì? 2

7,00 €

CHI FARÀ UN PASSO INDIETRO?

La sfida tra Renako e Mai prosegue in modo inatteso. Conoscendosi e frequentandosi, il loro rapporto sta certamente evolvendo, ma in quale direzione? Intanto, Ozuka non sembra essere l’unica a interessarsi Renako… L’intreccio si fa ancora più complicato in questo yuri manga!!

Wind Breaker 4

7,00 €

CHI VINCE SI PRENDE LA SQUADRA DELL’ALTRO…

L’ultimo scontro tra Bofuurin e Teste di leone vede scendere in campo i due leader delle rispettive bande: da una parte il carismatico Umemiya e dall’altra il folle Tomiyama. Chi avrà la meglio? Il braccio di ferro tra i due capi tiene tutti con il fiato sospeso…

Elden Ring Official Art Book – Cofanetto

79,80 €

I due art book ufficiali creati da FromSoftware Inc. e dedicati all’universo di Elden Ring raccolti in un elegante cofanetto da sfoggiare in libreria! All’interno, oltre ai due volumi che presentano le immagini create per realizzare luoghi, oggetti e personaggi del gioco più importante del 2022, anche quattro litografie, disponibili solo con il cofanetto!

Il prodotto ELDEN RING OFFICIAL ART BOOK – COFANETTO è in preordine, e sarà spedito solo alla data di uscita.

Non sarà pertanto possibile inserire a carrello altri prodotti oltre al cofanetto.

La promozione Manga Icons Black Gold Collection non è attiva per i preordini di questo prodotto.

Elden Ring Official Art Book 1

39,90 €

Il primo dei due art book ufficiali creati da FromSoftware Inc. per celebrare l’universo di Elden Ring, Game of the Year 2022!

In questo primo volume, l’attenzione è puntata sui luoghi più importanti ed evocativi dell’Interregno, da Sepolcride a Caelid, da Liurna

Lacustre al Mondo Sotterraneo, e molti altri ancora. Una raccolta di illustrazioni realizzate per lo studio e la progettazione di questi luoghi entrati nella leggenda!

A completare il volume, anche una sezione dedicata alle classi dei personaggi disponibili nel gioco!

Elden Ring Official Art Book 2

39,90 €

Il secondo art book di Elden Ring presenta le splendide illustrazioni e creazioni degli artisti di FromSoftware Inc. divise in tre sezioni.

La prima è dedicata ai disegni realizzati per la creazione dei boss del gioco, nomi mitici come Godrick l’Innestato, Necrodrago Fortissax e Maliketh la Lama Nera.

Tocca poi alle armi, dalle più piccole e tradizionali alle più rare e leggendarie.

Chiude la parte dedicata alle icone e agli oggetti presenti nel capolavoro diretto da Hidetaka Miyazaki in collaborazione con George R.R. Martin!