One Piece – Netflix: Matt Owens parla dei suoi Easter Eggs preferiti

Nessun franchise shonen ha avuto un successo come quello di One Piece. I numeri di vendite e di lettori del manga sono impressionanti, come anche i fan che guardano l’anime. E oltre a tutto questo, la serie scritta e disegnata da Oda ha anche dominato su Netflix dopo aver debuttato con la prima stagione del live-action il 31 agosto. Recentemente abbiamo riportato diverse dichiarazione di uno degli showrunner, Matt Owens. E con il presente articolo ne vogliamo riportare un’altra, relativa agli Easter Eggs preferiti dello showrunner presenti nella prima stagione.

La prima stagione della serie live-action di One Piece ha adattato gli eventi principali della saga dell’East Blue. Quindi ha presentato ai fan Rufy e i primi componenti della sua ciurma, ossia Zoro, Nami, Usopp e Sanji. Ma come i fan già sapevano, la prima stagione del live-action conteneva degli Easter Eggs che magari anticipavano alcuni personaggi e momenti futuri importanti.

Recentemente lo showrunner ha rilasciato diverse dichiarazioni in seguito alla conferma della seconda stagione del live-action di One Piece su Netflix. E pare che gli Easter Eggs preferiti di Owens sono tutti i poster delle taglie. In particolar modo quelli relativi a quei pirati non presenti nella prima stagione ma che ne preannunciano il loro debutto futuro.

Owens stesso condivide che una della parti più divertenti del live-action erano proprio realizzare gli Easter Eggs. “I miei preferiti sono probabilmente i poster delle taglie che riempiono il mondo“, ha spiegato Owens. Lo showrunner si è concentrato non solo sui personaggi presenti nella prima stagione, e quindi alle loro taglie in questa fase iniziale della storia. Aggiunge anche che non tutti quelli che hanno realizzato sono apparsi sullo schermo. Questo vuol dire che i fan li vedranno nella seconda stagione.

I poster delle taglie sono un grosso elemento in One Piece, in quanto permettono di classificare la pericolosità di un pirata. E nel corso degli anni di serializzazione del manga, Rufy ha subito costanti aggiornamenti. Ora parliamo di un Imperatore del Mare con una taglia di 3 miliardi di berry.

Fonte – Comicbook