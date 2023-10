One Piece: svelato il design ufficiale a colori di Ryokugyu

One Piece è in corso da oltre 20 anni, dopo il suo debutto sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha risalente al 1997. Nonostante siano passati molti anni, Eiichiro Oda continua a introdurre nuovi personaggi, principalmente secondari. Ma nonostante questo, ogni novità che il mondo di One Piece offre, riceve sempre un buon consenso dal pubblico. Uno dei personaggi più o meno recenti apparsi nel manga è l’ammiraglio della Marina Ryokugyu. Il suo nome è Aramaki e ha fatto la sua prima apparizione nel capitolo 801, senza però rivelare il suo aspetto, in una conversazione con Fujitora.

Ma nelle fasi conclusive della Saga di Wano, l’ammiraglio Ryokugyu entra in azione raggiungendo l’isola chiusa con l’obiettivo di catturare Rufy. In questa fase del manga Oda mostra l’aspetto di questo personaggio e soprattutto il potere del suo Frutto del Diavolo. Il mangaka aveva già lasciato immaginare le grandi capacità di questo personaggio, attraverso Do Flamingo, che lo aveva descritto come una vera bestia in termini di potenza, al pari di Fujitora.

A dimostrazione di ciò, ha sconfitto molti membri dei Pirati delle cento bestie con grande facilità, inclusi King e Queen, due Superstar. Per quanto riguarda il Frutto del Diavolo, Ryokugyu ha possiede i poteri del Frutto Mori Mori di tipo Rogia. Questo gli permette di sfruttare diversi poteri legati alle piante, tra cui trasformarsi in un gigantesco albero umanoide, trasformare le proprie dita in radici che impalano e succhiano la forza vitale altrui o altri liquidi. Può anche far crescere rapidamente piante di ogni tipo anche in terreni aridi e su superfici di pietra. Sicuramente si tratta di un personaggio molto interessante e con il presente articolo vogliamo riportare il design ufficiale a colori dell’ammiraglio.

L’aggiornamento arriva dalla pagina X dell’insider newworldartur. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Official color design for Admiral Ryokugyu #OnePiece pic.twitter.com/X3k2zrTYlm — Artur – Library of Ohara (@newworldartur) October 11, 2023

Come si può vedere, la particolarità principale di Aramaki è il colore dei capelli. Di fatto Eiichiro Oda nella famosa rivista SBS presente in ogni volume di One Piece, aveva spiegato che non voleva che Ryokugyu avesse i capelli neri come gli altri ammiragli. Il motivo era cambiare ed è quello che ha fatto, dato che il personaggio in questione ha i capelli verdi.