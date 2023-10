La seconda stagione di Jujutsu Kaisen sta adattando l’incredibile arco narrativo dedicato all’incidente di Shibuya, una delle saghe più amate dal pubblico e dai lettori dell’opera di Jujutsu Kaisen. Successivamente agli ultimi eventi con al centro Gojo e Geto, dove quest’ultimo ha mostrato anche la sua vera natura, il tutto sta per sviare sugli altri personaggi, così come leggiamo su Comic Book.

Con il “blocco” dello stregone supremo ora l’attenzione si sposta su altri stregoni e da come anticipato sembra essere arrivato il momento del protagonista. Jujutsu Kaisen Stagione 2 Episodio 11 si intitola “Seance” e sarà trasmesso in anteprima giapponese giovedì 5 ottobre, prima di arrivare esclusivamente sulla piattaforma streaming Crunchyroll.



Se volete recuperare o semplicemente rivedere tutti gli scorsi episodi potete visitare la piattaforma streaming Crunchyroll, che se non lo sapevate ha disponibile anche il lungometraggio animato Jujutsu Kaisen 0. Il promo visibile in calce mostra i protagonisti delle prossime puntate e da come accennato saranno gli allievi di Gojo, successivamente al suo suggellamento.

Jujutsu Kaisen 2×11: promo e anticipazioni, cosa vedremo nella prossima puntata?

Anche se lo stregone supremo è stato intrappolato, nelle scorse puntate abbiamo avuto modo di vedere la sua potenza, anche se come sopraffatto da “Geto” e l’essere che vive dentro di lui. Se avete letto il manga sapete benissimo il climax delle prossime puntate, anche se non anticipiamo nulla nel caso stiate guardando solamente l’anime.

L’arco narrativo in questione avviene il 31 ottobre nella timeline ufficiale e il velo malefico calato su Tokyo è volto appunto a intrappolare Gojo. Come descritto il piano a quanto pare è riuscito e tocca agli allievi dello stregone sbloccare e portare a termine tutta la situazione, che coinvolge purtroppo anche molte vittime innocenti.

Il nuovo episodio sarà quindi disponibile dal 5 ottobre su Crunchyroll, mentre il manga al momento è entrato anch’esso in una fase molto delicata: lo state leggendo?

