Zoro è lo spadaccino dei Mugiwara e fin dalla sua infanzia si è promesso di diventare più abile con la spada, fino a diventare il migliore di tutta la Grand Line. Ora tramite CBR abbiamo la possibilità di visionare in ordine cronologico tutte e 9 le katane usate dal pirata durante la sua avventura, ripercorrendo anche delle saghe importanti per One Piece. Andiamo a vederle insieme:

9. Wado Ichimonji

Zoro ha ricevuto la Wado Ichjimonji da Koshiro, padre della sua amica d’infanzia Kuina. L’arma doveva essere tramandata a lei ma successivamente alla sua morte Koshiro ha deciso di donarla a Zoro. La prima apparizione al pubblico è durante l’arco di Romance Dawn.

8. Dual Katana

Queste due katane non hanno nome ma si sono distrutte durante il suo scontro con Mihawk. Non sappiamo per quanto tempo sono state usate né da chi sono state forgiate e via discorrendo.

7. Le spade di Johnny e Yosaku – One Piece: ecco tutte e 9 le katane utilizzate da Zoro

Queste compaiono invece durante la Saga di Arlong Park. Una volta perse le spade contro Dracule Zoro deve trovate altre due “amiche” per il suo stile a tre spade e quindi prende in prestito quelle di Johnny e Yosaku.

6. Yubashiri

A Logue Town arriva un’altra spada. Una volta giunti a destinazione Zoro deve acquistare definitivamente altre due spade e durante la ricerca un commerciante del luogo colpito dal suo coraggio decide di regalargli la Yubashiri, in onore dello scontro contro Mihawk.

5. Sandai Kitetsu

La spada è maledetta ed è anche difficile da padroneggiare rispetto alla Yubashiri, da come sapete forse anch’essa è stata ottenuta da Zoro durante l’arco narrativo di Logue Town.

4. Shusui

La Shusui arriva nelle mani di Zoro durante l’arco di Thriller Bark. Tale katana apparteneva al leggendario spadaccino Shimotsuki Ryuma, affrontato anche da Zoro nell’arco narrativo in questione.

3. Lama Seppuku

Durante l’Arco di Wano Zoro viene accusato di omicidio e per questo gli viene detto di compiere Seppuku. Lo spadaccino non ci pensa due volte e usa la spada per far fuori chiunque vi si opponesse.

2. Falce di Kamazo

Durante il suo cammino a Wano Zoro incontra Kamazo the Manslayer. Durante il combattimento con lui lo spadaccino prende in prestito una falce del Kid Pirate per usarla contro di lui sconfiggendolo in maniera netta e spettacolare.

1. Enma

Kozuki Hiyori ricevette Enma, che prende il nome dal dio giapponese dei morti, che poi passò a Roronoa Zoro, che aveva appena riportato Shusui nel Paese di Wano. La spada apparteneva a Oden Kozuki e con il nuovo “Risveglio” dell’Haki di Zoro tale lama è passata a lui, che riesce come pochi a gestirla a dovere.

Fonte CBR