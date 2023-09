Kagurabachi: il manga rivela il tragico passato del protagonista

Sono molti i manga che hanno conquistato i lettori, ma sicuramente Kagurabachi lo sta facendo a tempo di record. Basta pensare che con solo il capitolo di debutto, la nuova serie ha scalato la classifica di Mangaplus, scavalcando manga come Black Clover e Spy x Family.

Il manga ha fatto il suo grande debutto questo mese e sta già conquistando il fandom. Gli eleganti personaggi della storia e il fascino soprannaturale hanno fatto sì che gli utenti della rete scommettessero sul successo di Kagurabachi, dopo il suo debutto su Shonen Jump. E con il presente articolo vogliamo addentrarci un po’ sul manga a livello di narrazione oltre che di numeri. Infatti il nuovo capitolo ha rivelato il tragico passato del protagonista.

Dopotutto, ogni eroe shonen deve aver avuto un passato difficile. Da Naruto a Son Goku, un buon personaggio principale ha subito un forte trauma, e Kagurabachi ha fatto lo stesso per Chihiro.

Il secondo capitolo del manga ha rivelato come lo spadaccino sfregiato sia diventato il combattente vendicativo che conosciamo. Il manga lo aveva accennato già nel primo capitolo. Ma questa settimana i lettori hanno appreso che il padre di Chihiro è stato ucciso. Quest’ultimo ha infatti perso la vita a seguito di un attacco vicino alla sua attività dove svolgeva il mestiere di fabbro. E Chihiro era lì presente.

Il secondo capitolo di Kagurabachi vede Chihiro affrontare una banda di stregoni assetati di sangue. Il lor obiettivo era di strappare dal padre un mucchio di spade incantate. Il ragazzo aveva perso i sensi durante questo evento per poi svegliarsi vivendo un incubo. Chihiro infatti trova suo padre morto in una pozza di sangue con tutte le sue spade rubate. Tuttavia, si scopre che invece il papà di Chihiro riesce a salvare la sua ultima spada incantata, e questa lama finisce nelle mani di Chihiro.

Come si può immaginare, Chihiro è rimasto traumatizzato dall’intera vicenda e non desiderava altro che trovare coloro che avevano ucciso suo padre. Dopotutto, il padre del ragazzo diceva sempre che le spade devono essere usate dagli uomini buoni. Il protagonista del manga si dedica alla ricerca degli stregoni che hanno ucciso suo padre per insegnare loro la lezione, e da allora il ragazzo si è allenato senza sosta con suo zio.

In soli due capitoli, Kagurabachi si prepara a mettere in serio pericolo Chihiro, dato che i suoi avversari sono decisamente malvagi. E il mangaka, Takeru Hokazono, ha molto da raccontare circa questa storia appena iniziata.

Fonte – Comicbook