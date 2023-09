Jujutsu Kaisen 2 è tornata con dei nuovi ed entusiasmanti episodi nel corso della stagione estiva, chiudendo l’arco narrativo precedente iniziando con quello dell’incidente di Shibuya, finalmente entrato di netto all’interno della serializzazione delle nuove puntate dell’anime prodotto da MAPPA e tratto dal manga di Gege Akutami.

Nella scorsa puntata siamo effettivamente entrati nel vivo dell’azione, e dopo il velo posto intorno alla stazione di Shibuya le Maledizioni hanno cominciato a trucidare parte della popolazione presente in quel momento sul luogo, richiamando per forza di cose la presenza di Gojo, lo stregone più potente di tutta la serie.

Lo stregone attraverso il velo, lasciando la puntata scorsa con un bellissimo cliffhanger per chi non conosce gli eventi futuri della storia, che vede una missione molto pericolosa per i nostri protagonisti. L’episodio 8 della seconda stagione di Jujutsu Kaisen si intitola “The Shibuya Incident” e sarà trasmesso in Giappone il 14 settembre, e poche ore dopo approderà su Crunchyroll.

Con la prossima puntata si entra nettamente nel vivo di questo nuovo arco narrativo, visto che la puntata precedente ha fatto solamente da tramite a queste nuove vicende, chiuse e aperte con lo scontro di Mechamaru contro Mahito, che ha anche citato gli scontri del capolavoro di Anno “Evangelion”.

Jujutsu Kaisen 2×08, l’arco di Shibuya entra nel vivo: cosa vedremo nella nuova puntata?

In calce potete anche vedere un piccolo promo della puntata 2×08, che pone al centro Gojo e i suoi prossimi nemici:

L’incidente avviene il 31 ottobre, quando un sipario viene improvvisamente abbassato intorno alla stazione di Shibuya, che è molto frequentata nel giorno di Halloween. Improvvisamente i civili vengono intrappolati e chiedono l’aiuto di Gojo.

Per minimizzare i danni, le alte sfere decidono di gestire Shibuya facendo lavorare Gojo da solo. Geto, Mahito e altre maledizioni preparano trappole e aspettano l’arrivo dello stregone. Yuji, Megumi, Nobara, Nanami e molti altri aspettano fuori dalla tenda. Subito dopo inizia una battaglia di maledizioni senza precedenti, mentre stregoni e maledizioni convergono a Shibuya”.

Preview for tomorrow's episode of JUJUTSU KAISEN Season 2 "Shibuya Incident Arc"! The Shibuya incident begins! 🔥 ✨More: https://t.co/c3aX8253Rf pic.twitter.com/v3Rg7lNlil — AnimeTV チェーン (@animetv_jp) September 13, 2023

Fonte Comic Book