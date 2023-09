One Piece: svelate le prime anticipazioni del capitolo 1092

Il manga di One Piece al momento si trova nel suo arco narrativo finale. Dopo la conclusione della Saga di Wano, quella più lunga in assoluto nella storia del manga, Eiichiro Oda ha dato il via all’arco di Egghead, che ha dato il via al percorso conclusivo del manga. Si tratta della trentaduesima saga di One Piece e fino ad ora il manga ha mostrato diversi evento molto importanti.

Tra questi ricordiamo prima di tutto che a distanza di anni dal suo debutto misterioso, il manga ha rivelato l’aspetto di Vegapunk, intorno al quale ruota la prima parte del nuovo arco. Scopriamo anche dell’esistenza della Cross Guild, un’organizzazione fondata da Crocodile e Mihawk, con Baggy riconosciuto ufficialmente come il comandante. Inoltre il Governo Mondiale rivela alcune novità sul fronte bellico, ossia la creazione dei cosiddetti Seraphim, creati da Vegapunk per eliminare definitivamente la Flotta dei Sette.

LEGGI ANCHE:



Le uscite Marvel Panini del 14 settembre 2023

I macro momenti invece riguardano il ritorno in scena di pirati pressoché assenti. Stiamo parlando di Shanks il Rosso, che ha affrontato Kidd sconfiggendolo in un colpo solo. L’Imperatore del Mare sembra ora di nuovo in corsa per il One Piece anche se non ci sono abbastanza informazioni per capire i suoi veri obiettivi. Il nuovo arco narrativo si apre anche con la rivelazione secondo la quale Jewelry Bonney è la figlia di Orso Bartholomew. Si tratta dell’ex membro dell’Armata Rivoluzionaria, successivamente trasformato in cyborg per suo volere, da Vegapunk.

E con il presente articolo vogliamo riportare le prime anticipazioni del capitolo 1092 che vedrà proprio Kuma tornare in azione. Il capitolo 1092 sarà intitolato “La furia del Tiranno nell’incidente di Marijoa“. E come si evince già dal titolo, il riferimento è indirizzato a Kuma. Infatti in passato era era il re di Sorbet, un regno del mare meridionale che faceva parte del Governo Mondiale. L’ultima volta che abbiamo visto Kuma nel manga, era giunto a Maijoa e il capitolo 1092 approfondirà questa situazione. Il padre di Bonney è infuriato ma Akainu interviene per fermarlo.

Successivamente la scena torna su Rufy in modalità Snake Man e Kizaru, il quale lo colpisce con un calcio molto potente. Ma alla fine del capitolo Rufy si trasforma in Gear Fifth. E il suono dei tamburi della liberazione sembrano attivare il gigante robot secolare che si vede all’inizio dell’arco di Egghead, in quanto i suoi occhi si illuminano.