One Piece: Oda parla del film che lo ha ispirato a realizzare il live-action

Eiichiro Oda è uno dei più grandi mangaka di sempre, famoso in tutto il mondo per aver scritto e disegnato One Piece. Era solo un adolescente quando ha esordito su Weekly Shonen Jump con il suo manga, e da allora One Piece ha vissuto una vera avventura. Conosciuto come il manga più venduto della storia, One Piece ha superato le vendite di giganti come Batman. E ora la serie sta diventando sempre più grande grazie al primo adattamento live-action di Netflix. E con il presente articolo vogliamo riportare che una nuova intervista, ha rivelato che film che ha ispirato Oda per creare il live-action è Shaolin Soccer.

L’aggiornamento arriva dallo stesso Oda, in quanto ha rilasciato una rara intervista al New York Times. In questa occasione il mangaka ha parlato a lungo della sua carriera e delle sue ambizioni nel live-action. Ma Oda ha ammesso di essere sempre stato scettico con i live-action, ma un film è riuscito a cambiare la sua opinione.

“Quando ho iniziato One Piece, pensavo che non ci fosse motivo di disegnare un manga che potesse essere adattato in live-action“, ha detto Oda. Ma ha cambiato idea quando ha visto Shaolin Soccer. Ha avuto l’impressione che un mondo in stile manga prendesse vita. Da quel momento, il mangaka si era reso conto che i tempi erano cambiati e che era disponibile una tecnologia capace di realizzare un One Piece live-action. Quindi ha deciso di trovare il partner giusto per dare vita al manga.

Shaolin Soccer è un film del 2001, supervisionato dal regista Stephen Chow che ha suscitato consensi internazionali. La commedia sportiva è piena di azione esagerata che è sicuramente alla pari con qualsiasi anime shonen. Shaolin Soccer racconta la storia di un ex monaco che si riunisce con i suoi fratelli dopo la morte del loro maestro. Il gruppo decide di formare una squadra di calcio sovrumana dedita all’arte dello Shaolin Kung Fu, e le abilità esplosive della squadra hanno attirato l’attenzione del mondo.

Nonostante sia un film del 2001, Shaolin Soccer aveva la tecnologia necessaria per convincere Oda a creare un live-action anche di One Piece. Ci sono voluti più di dieci anni da quel momento in poi, affinché il mangaka trovasse un team creativo capace di dare vita alla sua visione. Alla fine è successo. Dopo anni di lavoro, One Piece ha debuttato su Netflix il 31 agosto di Netflix, grazie a Tomorrow Studios. Con una nuova valutazione certificata, la serie live-action rappresenta il miglior adattamento anime di Hollywood fino ad oggi, e parte del merito va anche a Shaolin Soccer.

Fonte – Comicbook