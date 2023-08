Con questo nuovo episodio a quanto pare One Piece ha cambiato anche la ending, insieme al mondo dell’animazione giapponese e non. Perché l’evento e l’attenzione mediatica scaturita da tale episodio è senza pari e mai in questo medium avevamo avuto modo di vedere un tale hype, che inevitabilmente ha coinvolto tutto il mondo.

Come leggiamo su Comic Book.com l’ending non cambiava dal 2006 e quindi con questa nuova puntata abbiamo un nuovo inizio e anche una “nuova fine”. In calce all’articolo potete anche dare un’occhiata alla canzone, molto rilassata e orecchiabile.

Dall’episodio 278 del 2006 appunto, Toei aveva introdotto come ending dell’anime di One Piece “Adventure World” di Delicatessen, cambiata con l’avvenire del nuovo episodio che ha visto per la prima volta in versione animata il Gear 5. L’episodio è disponibile su Crunchyroll con i sottotitoli.

Oltre la nuova canzone è presente anche un video in merito, che quasi accompagna dolcemente il pubblico dopo l’estati rilasciata con la rivelazione della nuova forma del protagonista. Inoltre è anche una ending estiva, visto che all’interno del video vediamo una spiaggia e tante altre cose a tema, donando al pubblico un momento davvero rilassante.

One Piece 1071 cambia l’edning dell’anime dopo 17 anni

Per gli anime è molto importante l’opening e l’ending, visto anche il risultato di tale operazione fatta con Oshi No Ko. La rilevanza del pezzo visto come intro dei vari episodi hanno aiutato l’anime a essere sempre più conosciuto al pubblico, grazie anche ai numeri fatti con la trasmissione dell’anime appunto e le vendite del manga.

Un passo importante per One Piece fatto davvero in un momento propizio, visto che con questa nuova puntata si cambia per sempre la storia all’interno del fanchise, considerando il nuovo potere di Luffy associato alla rivelazione della vera origine del suo Frutto del Diavolo, per anni spacciato come “Gomu Gomu No Mi”. Cosa ne pensate della nuova ending?

