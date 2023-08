Toriko: Mitsutoshi Shimabukuro tornerà a disegnare un one-shot

Mitsutoshi Shimabukuro è un mangaka giapponese famoso per aver scritto e disegnato il manga shonen Toriko. Si tratta di un manga shonen inizialmente serializzato sulla famosa rivista Weekly Shōnen Jump di Shūeisha, debuttando a maggio 2008. Successivamente, però, si è conclusa a novembre 2016.Toriko ha ricevuto un adattamento anime prodotto da Toei Animation, trasmesso nel 2011 su Fuji Television, per poi concludersi nel 2014, per un totale di 147 episodi.

Con il presente articolo vogliamo riportare che il mangaka, Mitsutoshi Shimabukuro, tornerà a disegnare pubblicando un one-shot di 54 pagine intitolato Yabai. Questo nuovo manga autoconclusivo debutterà il 14 agosto sull’app Shonen Jump+.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider WSJ_manga. Di seguito ne riportiamo il contenuto dell’annuncio:

Mitsutoshi Shimabukuro, mangaka of Toriko, will be publishing a new 54-page one-shot titled 'Yabai' on August 14th at Shonen Jump+ App. pic.twitter.com/43GhU7loPJ — Shonen Jump News (@WSJ_manga) August 3, 2023

Toriko non sarà sicuramente un manga dallo spessore simile a quello di serie shonen come Dragon Ball, One Piece o Naruto, ma ha sicuramente fatto il suo percorso. Infatti a novembre 2020, il manga di Shimabukuro ha registrato oltre 25 milioni di copie in circolazione. Le avventure di Toriko sono arrivate anche in Italia, grazie alla casa editrice Star Comics, che ha pubblicato il manga a cadenza bimestrale da febbraio 2012 a maggio 2018. Per quanto riguarda la serie anime, questa è completamente inedita.

Toriko si può classificare come un manga dalla forte impronta anni ’80, per via della caratterizzazione dei personaggi e del ritmo incalzante. È anche molto facile capire a chi si è ispirato Shimabukuro per disegnare il protagonista principale del suo manga. Le influenze principali sono Ken il guerriero e Dragon Ball. L’ambientazione di Toriko è poi ricca di scenari naturalistici. Spiccano solitamente ambienti selvaggi incontaminati, e una moltitudine di animali e vegetali bizzarri e variegati. In questo modo il mangaka ha potuto trasmettere il suo attaccamento alla natura e alla sua salvaguardia.

Al centro delle vicende, troviamo Toriko, un cacciatore di alimenti rari e preziosi che combatte mostri mastodontici per dilettare e allietare il palato di facoltosi clienti. Lo scopo delle sue avventure si basano sulla sola ricerca costante degli alimenti più prelibati. E per trovarli deve cercare nuovi ingredienti e animali rari e difficili da reperire, ma per Toriko non è un problema in quanto dotato di forza sovrumana e conoscenza del regno animale approfondita.