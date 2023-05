Berserk incontra Zelda nel nuovo capitolo “Tears of the Kingdom”

Il mondo oscuro di Berserk incontra Zelda in questo video pubblicato su Reddit pescato dal sempreverde Comic Book.

Un giocatore del nuovo capitolo della nota saga Nintendo ha deciso di sfruttare la meccanica “Blood Moon” per portare nel mondo di “Tears of the Kingdom” le violente terra di Berserk, quelle insanguinate dove si muove Gatsu.

La meccanica in questione aggiunge nel mondo di Zelda una Luna Rossa appunto, dove tutto il cielo si “insanguina” risvegliando dalla terra gli abitanti di Hyrule. Se non lo sapevate il nuovo capitolo di Zelda dona al pubblico la possibilità di costruire qualsiasi struttura desiderano, così da sbizzarrirsi proprio come in questo caso.

Da come potete visionare in calce il video ha un tocco quasi artistico dove la mentalità del giocatore in questione ha creato uno dei momenti più duri di Berserk all’interno di un mondo apparentemente calmo e tranquillo come quello attraversato da Link, nonostante le tante avversità.

Il cielo rosso, la Luna di sangue dipinge il cielo in una maniera simile a quella vista da Berserk durante la terribile Eclissi, uno degli eventi visivamente più potenti non solo del manga ma in generale, vista la crudeltà con cui tutto si svolge, come leggiamo su CB.

Nella breve clip vedete il protagonista Link bruciare una struttura creata apposta a forma di “Simbolo dei Dannati” il noto marchio presente sulla pelle di Gatsu. Non sorprende vedere tutto questo vista la forte influenza della storia di Kentaro Miura all’interno della storia dei videogiochi.

Basti pensare che tutta la saga dei souls non sarebbe esistita senza il lavoro di Miura e tutto questo cuore e questo amore ancora oggi dona immoralità a Berserk, uno dei racconti più complessi, duri, crudi, brutali e dolci che il mondo abbia mai conosciuto. Cosa ne pensate di questo video?

Fonte Comic Book – Reddit