Naruto: il design di Obito è un copia e incolla di Naruto?

Naruto è uno dei manga Shonen più amati di sempre e nel corso della sua lunga serializzazione ha introdotto diversi personaggi. Il nemico principale del ninja biondo è sempre stata l’Atsutsuki, che ha provocato caos nel mondo dei ninja. L’obiettivo finale di questa organizzazione criminale era di lanciare lo Tsukoyomi infinito creare un mondo libero dalla guerra, attraverso un controllo totale dell’umanità.

Ormai le vicende di Naruto si sono concluse da un po’ di anni. Ma con il presente articolo ci vogliamo concentrare su un vecchio compagno di Kakashi, ossia Obito.

LEGGI ANCHE:



Le uscite DC Panini del 25 maggio 2023

Inizialmente si credeva che il ninja del clan Uchiha fosse morto durante la missione di salvataggio di Rin con il neopromosso alla carica di Jonin di Kakashi. Ma invece era sopravissuto e agiva con l’Akatsuki facendosi chiamare “Tobi”.

Il piano di Tobi era di dominare il mondo, anche se in realtà non faceva altro che portare avanti i piani di Madara. Infatti lui era il responsabile dell’incidente accaduto a Konoha, che ha subìto l’ira distruttiva della Volpe a Nove Code provocando la morte dei genitori di Naruto.

Con il presente articolo vogliamo riportare che i fan hanno notato che Obito, senza maschera e se messo a confronto con Naruto, assomiglia tantissimo al ninja biondo. I due condividevano anche lo stesso sogno, ossia diventare Hokage, come anche una vita per niente luminosa. Naruto è cresciuto senza genitori e isolato da tutti, mentre Obito ha subito una brutta vicenda dopo essere sopravvissuto.

Un utente di Reddit ha avanzato una teoria legata al design di Obito, secondo la quale sia un copia e incolla rispetto a quello di Naruto. Di seguito ne riportiamo il contenuto in modo da poter notare la forte somiglianza:

Attualmente, il sequel Boruto: Naruto Next Generations è in pausa e questo vale sia per il manga, che tornerà quest’estate, che per l’anime. Sebbene non ci siano dettagli circa la data esatta in cui tornerà, l’anime offrirà ai fan momenti molto importanti legati allo sviluppo delle vicende di Boruto e Kawaki.

Fonte- Comicbook