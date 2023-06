Sentirsi a casa – Recensione

Un albo illustrato consigliato a qualsiasi età. Per le anime nomadi e per quelle da focolare. Un libro scritto e illustrato con poetica maestria per spiegare il ciclico e meraviglioso viaggio della vita.

Alfredo Paniconi 2023-06-01T09:00:27+02:00 Un albo illustrato consigliato a qualsiasi età. Per le anime nomadi e per quelle da focolare. Un libro scritto e illustrato con poetica maestria per spiegare il ciclico e meraviglioso viaggio della vita. Testi: Davide Calì Illustrazione: Sébastien Mourrain Casa Editrice: Kite Edizioni Genere: Poetico Fascia di età: dai 7 anni Pagine: 40 pp. Formato: 21x29cm, Cartonato Uscita: Marzo 2023 Prezzo: 18€

La primavera è nel pieno del suo splendore e, tra tanta bellezza, arrivano anche tante novità nel mercato dell’editoria per l’infanzia. Tra quelle più belle ed interessanti troviamo “Sentirsi a casa”. Libro scritto da Davide Calì, illustrato da Sébastien Mourrain e pubblicato da Kite Edizioni nel marzo 2023. Questo testo arriva finalmente anche in Italia, dopo essere stato pubblicato per la prima volta in Francia nel 2016 da Actes Sud ed essere poi tradotto in spagnolo ed inglese.

Il sentimento che ci fa sentire di appartenere ad un luogo è molto complesso. Sentire che un posto fa parte di noi e che noi apparteniamo ad esso, spesso, non è una sensazione immediata. Molti si legano a luoghi in cui sono nati, cresciuti o in cui hanno passato la maggior parte della loro esistenza. Altri invece si innamorano di posti dove hanno vissuto delle esperienze particolari o di cui hanno dei cari ricordi. Per qualcuno avviene in maniera del tutto naturale, quasi senza pensarci. Per altri è un processo che può durare anche tutta una vita.

Sentirsi a casa è un libro che parla del lungo viaggio che compie il protagonista alla ricerca di un luogo che possa sentire come casa sua. Questa ricerca avviene nel corso della sua vita, tra vicissitudini lavorative e sentimentali in giro per il mondo. Il protagonista infatti parte per seguire i suoi sogni e le sue ambizioni, e al tempo stesso cerca anche un luogo dove possa rimanere. Ma ogni posto in cui si stabilisce non è mai quello definitivo, perché non è quello che sente suo.

Nella vasta produzione di albi scritti da Davide Calì, questo probabilmente è uno dei più belli e profondi. Il suo testo è pieno di suggestioni con una narrativa descrittiva e poetica allo stesso tempo. Il protagonista è il centro di questo mondo, e con lui è facile empatizzare ed immedesimarsi sin dalle prime righe. La tematica è quella della vita come un viaggio di ricerca, di crescita ed infine di dolce ritorno. Il tutto trattato con semplicità e con diverse chiavi di lettura sottese.

Il tratto asciutto ed essenziale, quasi fumettistico, delle illustrazioni di Sébastien Mourrain è ricco di dettagli da ricercare, pagina dopo pagina, con curiosa pazienza. In ogni pagina il protagonista è in un luogo diverso, in viaggio con mezzi di locomozione differenti. Anche lui cambia ad ogni pagina, ma è sempre riconoscibile dal colore giallo come suo tratto distintivo. Cambia quindi l’esteriorità ma non il suo essere. La colorazione ha quindi non solo una motivazione pratica, ma anche una possibile interpretazione metaforica.

Ancora una volta la Kite Edizioni sforna un albo di altissimo livello. Sia dal punto di vista dei contenuti, sia per quanto riguarda il confezionamento del libro stesso. Anche per quanto riguarda la traduzione si è compiuto un ottimo lavoro. Infatti, il libro d’origine in francese, aveva una poetica nel testo e nel titolo stesso, che è rimasta praticamente inalterata nella trasposizione da una lingua all’altra. Un aspetto molto importante che denota una particolare attenzione e una grande cura editoriale.

Conclusione – Sentirsi a casa

In sintesi, questo albo è la storia di un viaggio e una ricerca. Un percorso di vita e un ciclo che può rappresentare le esperienze vissute da ognuno di noi. Perché in fondo, sentirsi a casa non è solo la ricerca di un posto dove stare, ma anche la scoperta del nostro io più profondo.