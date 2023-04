Quali sono gli anime che meritano una seconda stagione? Ogni anno debuttano o proseguono tantissime serie anime. Alcuni di questo godono di forte successo a livello internazionale e sono in corso in modo costante. Ma ce ne sono anche alcuni un po’ trascurati, senza rilasciare alcun aggiornamento per diverso tempo. Tra queste prendiamo come esempio la serie The Devil Is a Part-Timer, ma non è il solo

Con il presente articolo però vogliamo parlare delle serie anime che meritano una seconda stagione. Il sondaggio che ha coinvolto l’opinione dei fan è avvenuto su Reddit, e qui diversi utenti hanno detto la loro opinione circa quali sono gli anime che meriterebbero subito una seconda stagione.

La prima serie che ha ricevuto diverse menzioni è Land of the Lustrous. Si tratta di una serie nata dalla matita di Haruko Ichikawa, ambientata in un lontano futuro. Qui nasce una nuova forma di vita chiamata Houseki, detta anche Gems (pietra preziosa). I 28 Houseki devono combattere contro i della Luna che vogliono attaccarli e trasformarli in ornamenti. Le vicende ruotano attorno a Phos, una Houseki senza alcun incarico, nonostante lei desideri diventare una combattente. Studio Orange lavora all’adattamento e tutti i fan sono impazienti di attendere la conferma della seconda stagione.

Le altre preferenze dei fan ricadono su Stars Align, Yona of the Dawn, Dorehedoro, Tokyo Raves e Talentless Nana.

Sono stati menzionati anche diverse serie più rilevanti, sebbene non relativi a una seconda stagione animata. Sembra che i fan di Yuri on Ice stiano aspettando con convinzione il ritorno di un anime. Infatti nel 2017, è stato annunciato un film sequel della prima stagione di Yuri on Ice. Nonostante ciò, i fan stanno ancora aspettando il suo debutto.

Ci sono inoltre altre serie come Ouran High School Host Club e Soul Eater, i cui fan aspettano da tempo un ritorno fortemente desiderato. Sempre rimanendo in tema seconda stagione anime, ricordiamo che a luglio debutterà sul piccolo schermo Jujutsu Kaisen di Studio MAPPA.

Fonte – Comicbook