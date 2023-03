One Piece 1077: Zoro scopre il punto debole dei Seraphim

One Piece si trova nel suo arco narrativo finale, ossia l’arco di Egghead. Dal nome si capisce che Rufy e la sua ciurma si trovano nell’isola di Egghead ed è una tappa molto importante per gli sviluppi del viaggio del protagonista di One Piece. In questo luogo i lettori hanno finalmente conosciuto e scoperto la vera identità di Vegapunk, lo scienziato più intelligente di sempre, che ha sempre lavorato per il Governo Mondiale.

Ora però la situazione è molto pericolosa perché la vita dello scienziato è in pericolo di vita in quanto è l’obiettivo del Governo stesso. La ragione di questo sta nel fatto che Vegapunk si è troppo interessato a Secolo del Grande Vuoto, evento storico collegato sia alla strage di Ohara che al Regno Antico.

Una volta scoperti gli obiettivi di Vegapunk, il Governo ha inviato il CP0 guidato da Lucci, su Egghead per uccidere lo scienziato. Quest’ultimo però è riuscito momentaneamente a fuggire grazie all’alleanza con Rufy, il quale gli ha promesso di aiutarlo a lasciare l’isola. Ma non è così facile. Infatti il capitolo 1076 e 1077 hanno evidenziato dei disordini ancora più accentuati. Ora la ciurma di Rufy si è divisa insieme agli altri sei satelliti di Vegapunk per trovare quello originale. Invece Rufy si trova con Zoro, mentre combatto insieme ad una insolita e momentanea alleanza con Lucci e Kaku.

Nel presente articolo vogliamo riportare un focus maggiore sui Seraphim, ossia l’arma più potente mai creata apparentemente imbattibile. Queste creazioni sono il motivo dello scioglimento della Flotta dei Sette. Infatti questi Seraphim somigliano tutti ai precedenti componenti della Flotta.

Il capitolo 1077 fa più chiarezza sul punto debole di queste armi bioniche progettate dal SSG per il Governo Mondiale. L’intuizione arriva da Zoro, mentre affronta S-Bear ed S-Hawk con Rufy, Kaku e Lucci. Ogni loro attacco non ha nessun effetto sui Seraphim, fino a quando lo spadaccino non ha l’impressione di rivedere King, che ha affrontato su Wano, nelle loro caratteristiche. Shaka allora, chiede a Zoro se si trattasse di un lunariano, di nome Alber, fuggito da Punk Hazard con Kaido e diventato il soggetto di studio. Grazie al suo sangue lunariano, i Seraphim sono stati potenziati.

Da questa informazione Zoro dice a tutti che i loro attacchi avranno effetto solo quando le fiamme dietro le loro schiene saranno spente. Al contrario sarebbe tutto inutile.