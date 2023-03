Dynit annuncia Made In Abyss: The Golden City Of The Scorching Sun in Blu-ray e Dvd

Dynit, editore italiano di anime e manga, ha annunciato direttamente sulla sua pagina facebook Made In Abyss: The Golden City Of The Scorching Sun in Blu-ray e Dvd. L’uscita della seconda stagione animata di Made in Abyss è prevista per fine aprile 2023. Sarà disponibile in edizione limitata quindi tutto coloro che sono intenzionati dovrebbero affrettarsi e pre-ordinare una copia. Seguendo questo link è possibile effettuarlo.

La seconda stagione di Made in Abyss, sviluppata dallo studio di animazione Kinema Citrus, è stata confermata a maggio 2021 per poi fare il suo debutto sul piccolo schermo da luglio a settembre 2022 in Giappone. L’anime è caratterizzato da 12 episodi e questi ruotano attorno a Riko, Reg e Nanachi. I tre protagonisti dopo aver superato Bondold, un ricercatore affascinato dall’Abisso che ha spesso fatto ricorso a mezzi illegali e moralmente discutibili per ottenere fondi e condurre le sue ricerche, dovranno affrontare il sesto livello.

Dunque la loro prossima tappa li porterà nel Villaggio dei Residui, un luogo dove gli abitanti hanno perso ogni parvenza di umanità. Si tratta di un territorio molto pericoloso in quanto ogni violazione della legge comporta conseguenze terribili. I protagonisti della serie dovranno inevitabilmente affrontare di nuovo la crudeltà dell’Abisso.

L’anime adatta quindi gli eventi scritti e disegnati nel manga da Akihito Tsukushi. La pubblicazione di Made in Abyss è avvenuta online sul sito Manga Life Win di Takeshobo dal 20 ottobre 2012 ed è al momento in corso. La casa editrice italiana J-Pop ha pubblicato il manga dal 14 marzo 2018.

Il manga è ambientato in un posto misterioso ed inesplorato del mondo, chiamato “l’Abisso”. Le sue profondità nascondono strane creature, come anche preziose reliquie del passato, che affascinano gli esseri umani. Infatti i più ambiziosi non si fanno problemi a spingersi oltre pur di esplorarlo e sono soprannominati “Cave Raiders“.

La protagonista è una bambina orfana di nome Rico che vive nella città di Osu, sull’orlo dell’Abisso. Il suo sogno è quello di diventare una Cave Raider come sua madre, poiché il suo obiettivo è scoprire i segreti del sistema di caverne.