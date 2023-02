Blue Lock domina le classifiche dei manga più venduti in Giappone in questi primi mesi del 2023

Blue Lock al momento è sicuramente uno degli spokon più apprezzati dagli appassionati, e quasi sicuramente la trasposizione anime del 2022 ha scosso anche la sua controparte cartacea, che nei primi due mesi del 2023 diventa la più venduta in Giappone, battendo addirittura Chainsaw Man.

Come spesso accade, nonostante il manga abbia sempre e comunque il suo successo iniziale la trasposizione animata di determinati prodotti sicuramente è il “boost” che serve per le vendite del franchise, e questo la produzione lo ha capito da molto tempo ormai.

Una serie di successo porta gran parte del pubblico amante dell’opera a recuperare il materiale originale, la maggior parte delle volte per via della curiosità di sapere come prosegue la storia, proprio come accade con One Piece ad esempio.

La lentezza della narrazione in quel caso, porta gli appassionati ad approcciarsi al manga così da scoprire prima gli eventi futuri delle vicende che poi saranno adattati nella controparte anime.

L’opera edita da Kodansha conta al momento un totale di 1.988.548 di copie vendute, battendo come accennato Chiansaw Man di Fujimoto ormai slittato al secondo posto con 1.598.628.

Essendosi conclusa la prima stagione anime, il pubblico ha già letto tutto quello che doveva leggere per spostarsi su questo nuovo e singolare spokon.

La storia di Kaneshiro e Nomura si pizza in una top 20 davvero ma davvero insidiosa, specie se consideriamo i titoli che quest’ultima contiene. Il post arriva per gentile concessione di @WSJ_manga:

Oricon's Top 10 Weekly Chart by Series (01/30-02/05) pic.twitter.com/n49nRwOBUg — Shonen Jump News (@WSJ_manga) February 10, 2023

Infatti da come potete leggere dalla classifica in basso, Blue Lock al momento sta battendo titoli come Slam Dunk, Tokyo Revengers, Jujutsu Kaisen, Kingdom, SpyxFamily, One Piece, My Hero Academia e davvero tanti altri: sostanzialmente tutti i titoli mainstream non possono nulla al momento contro le vendite di questo manga.

Rammentiamo che questi numeri sono dovuti sicuramente al successo dell’anime, che episodio dopo episodio ha catturato fin da subito sempre più pubblico, e nel silenzio è riuscito a strappare un record appartenente sempre di più a Chainsaw Man, che nonostante tutto riesce ancora a difendersi bene al secondo posto.

