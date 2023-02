Strange World e Black Panther 2: data e dettagli dell’uscita home video

Due arrivi animati e fumettistici a Febbraio 2023 per Eagle Pictures Home Video: stiamo parlando di Strange World – Un mondo misterioso, il 61° Classico Disney di Natale 2022, e Black Panther 2: Wakanda Forever, il film che ha chiuso la Fase 4 del Marvel Cinematic Universe a fine 2022. Entrambi sono disponibili su Disney Plus. Vediamo nel dettaglio.

Strange World: data e dettagli dell’uscita home video

Mano ai calendari: dal 16 febbraio sarà disponibile Strange World: Un Mondo Misterioso di Don Hall e Qui Nguyen, edito nei formati DVD, Blu-ray e una Steelbook sempre in formato Blu-Ray da collezione.

Lungometraggio originale d’azione e avventura targato Walt Disney Animation Studios, il film intraprende un viaggio in terre inesplorate e infide, popolate da fantastiche creature che diverranno ben presto oggetto d’interesse dei leggendari Clades, una famiglia di celebri esploratori che per contrasti e divergenze interne rischia di mandare all’aria la loro ultima – e di gran lunga più importante – missione. Un tripudio di emozioni per grandi e piccini, che non perde mai di vista l’obiettivo finale: farci sentire meno soli, insieme alle nostre storture, insieme ai nostri dubbi.

Black Panther 2: data e dettagli dell’uscita home video

Sempre dal 16 febbraio sarà la volta di Black Phanter 2: Wakanda Forever diretto e co-scritto da Ryan Coogler, disponibile nelle edizioni DVD, Blu-Ray, 4K e ben due imperdibili Steelbook da collezione sempre in 4K, ricche di contenuti extra e un poster esclusivo.

Sequel dell’acclamato Black Panther, il film ha registrato nel weekend di debutto uno dei migliori incassi di sempre tra le uscite del Marvel Cinematic Universe: un’opera che colpisce emotivamente, politicamente e culturalmente, offrendo al contempo un amorevole omaggio al compianto Chadwick Boseman.

La regina Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye e le Dora Milaje, combattono per proteggere la loro nazione dalle ingerenze delle potenze mondiali, a seguito della morte del re T’Challa. Mentre i wakandiani lottano per passare alla fase successiva, i nostri eroi dovranno unire gli sforzi, contando sull’aiuto della War Dog Nakia e di Everett Ross per dare un nuovo assetto al regno di Wakanda. Oltre all’esordio di Tenoch Huerta nel ruolo di Namor, re di una nazione sottomarina segreta.