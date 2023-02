Nintendo lancia un nuovo manga su Kirby

Pare proprio che Nintendo stia per lanciare un nuovo manga incentrato su Kirby.

Ricordiamo ai lettori che Kirby è un personaggio immaginario della serie omonima di videogiochi. Creato nel 1992 da Masahiro Sakurai, il protagonista della serie appare in oltre venti titoli pubblicati da Nintendo. Si tratta di una piccola creatura sferica residente a Dream Land nel pianeta Pop Star.

Come Mario, Kirby ha una serie televisiva dedicata e chiaramente un merchandising basato sul suo personaggio tra cui fumetti. Oggi abbiamo il piacere di riportare che uno dei personaggi amati e di punta di Nintendo sta per ricevere un manga. Questo manga sarà realizzato in collaborazione con la software house giapponese, HAL Laboratory, in Giappone.

Secondo i primi annunci, il manga si intitolerà Star Kirby e sarà scritto da Katou Minori. Il manga su Kirby dovrebbe fare il suo debutto il 3 marzo sulla rivista Ciao.

Finora, non abbiamo molti dettagli su questo manga di Kirby da poter divulgare. Tuttavia i fan si aspettano che sia una commedia d’azione come al solito. Dopotutto, Star Kirby è ben lungi dall’essere il primo manga Nintendo in circolazione. In effetti, non è il primo manga di Kirby.

Nel 2006, Kirby ha ricevuto un suo manga in CoroCore chiamato The Story of Dedede Who Lives in Puppy (“La Storia di Dedede che vive in un cucciolo“). Hirokazu Hikawa si è occupato della realizzazione di questa commedia, che ha debuttato solo in Giappone per anni.

Ora, Nintendo sta tornando con un nuovo progetto manga legato a Kirby. Star Kirby creerà sicuramente tantissima curiosità tra i fan e le aspettative non saranno certamente basse. Dopotutto, la società di giochi ha rilasciato una serie di manga più venduti fino ad oggi. Da Splatoon a The Legend of Zelda e Mario, i migliori titoli di Nintendo hanno visto una loro storia presentata attraverso i manga.

Fonte – Comicbook