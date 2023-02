Cowboy Bebop: ecco perché Watanabe ha lasciato la serie Netflix dopo un episodio

Cowboy Bebop è una serie anime molto seguita prodotta da Sunrise e diretta da Watanabe. Oggi con il presente articolo abbiamo il piacere di riportare un aggiornamento molto interessante relativo alla serie e al regista.

Ormai oggigiorno le serie anime hanno raggiunto ogni tipo di mercato e piattaforme streaming e Netflix ne è un chiarissimo esempio. Man mano che l’offerta cresce e arriva a un livello globale, allora ci saranno sicuramente più persone che guarderanno gli anime, oltre a leggere i manga.

Tuttavia non sempre le aspettative vengono rispettate. Infatti, Cowboy Bebop su Netflix non è riuscito a raggiungere quel livello atteso. E il regista dell’anime ha rivelato la sua versione dell’adattamento.

E abbiamo possibilità di riportare che Shinichiro Watanabe ha smesso di lavorare all’adattamento dopo una singola scena, rifiutandosi di cambiare la sua decisione e tornare sui suoi passi.

Durante una recente intervista con Forbes, Watanabe ha avuto modo di parlare della sua carriera e della sua recente direzione verso i film live-action. In questa occasione ha ammesso di aver guardato la scena del casinò della prima stagione prima di chiudere definitivamente l’anime su Netflix.

Watanabe ha confessato che per il nuovo adattamento live-action di Netflix, gli hanno inviato un video da rivedere e controllare.

Pare che la scena di un casinò, che determinava l’inizio, gli abbia reso molto difficile continuare. “Mi sono fermato lì, vedendo solo quella scena iniziale. Chiaramente non era “Cowboy Bebop” e a quel punto ho capito che se non fossi stato coinvolto, non sarebbe stato “Cowboy Bebop” ha detto Watanabe.

Quindi riformulando le parole del regista, si capisce che Watanabe non aveva più interesse nel continuare Cowboy Bebop poiché non sembrava l’anime che aveva supervisionato.

Questa sensazione è nata quando Watanabe non ha partecipato all’adattamento di Netflix. La sua decisione è dipesa da preferenze personali e data la sua storia con Cowboy Bebop, Watanabe può sentirsi come vuole a tal riguardo.

Fonte – Comicbook