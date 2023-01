Tra le uscite Planet Manga del 18 gennaio 2023 segnaliamo il cofanetto con i primi quattro volumi di Spriggan e quello con i due artbook dei film di Evangelion.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Planet Manga del 18 gennaio 2023, ricordandovi anche la particolare collaborazione con le figurine Panini per l’iconica variant di Blue Lock.

Le uscite Planet Manga del del 18 gennaio 2023

Groundwork of Evangelion the Movie

Cofanetto

70,00 €

GLI ARTBOOK DEI FILM DI EVANGELION

Due spettacolari volumi firmati Hideaki Anno dedicati ai lungometraggi di Neon Genesis Evangelion Death & Rebirth e The End of Evangelion.

In un box da collezione, il lavoro dei maestri dell’animazione che hanno realizzato una saga immortale.

Groundwork of Evangelion – The Movie 1

35,00 €

UNA RICCHISSIMA GALLERIA DI IMMAGINI DALL’UNIVERSO DI NEON GENESIS EVANGELION

Dopo i volumi sulla serie TV, ecco il primo artbook dedicato all’arte dei film concepiti per narrare il finale della saga sci-fi più famosa di sempre.

Tra le molte immagini, quelle che hanno dato vita a Death & Rebirth e all’Episodio 25.

Groundwork of Evangelion – The Movie 2

35,00 €

L’ARTBOOK FINALE DELLA SERIE DEI GROUNDWORK CHE CELEBRA IL LAVORO DEGLI ANIMATORI DI THE END OF EVANGELION

Una splendida carrellata di illustrazioni, bozzetti e materiali preparatori supervisionata da Hideaki Anno e volta a mostrare la tecnica e la bellezza dietro l’opera che ha rivoluzionato l’animazione made in Japan.

L’Attacco dei Giganti 27

5,20 €

Eren Jaeger e i suoi compagni sono entrati in azione con lo scopo di portare scompiglio e distruggere l’esercito di Marley e salvare l’isola di Paradis e i suoi abitanti.

Ma è un’azione disperata in terra nemica ed Eren se la deve vedere con il potente “Gigante Martello da Guerra”.

Noragami 4

Manga Choice 4

5,20 €

COSA SUCCEDE A UN DIO DIMENTICATO DAI FEDELI?

A corto di seguaci, Yato è costretto a esaudire ogni preghiera per 5 miseri yen, ma ora che una divinità astiosa e potente − Bishamonten − è sulle sue tracce, per lo scapestrato “dio in tuta” sarà davvero difficile lavorare… e trovare nuovi clienti!

Noragami 17

Manga Choice 17

5,20 €

Bishamonten è a un passo dall’Artefice… ma tra lei e il suo obiettivo si è frapposta una schiera di divinità infuriate.

Deciso a salvarla, Yato sfida il potente Takemikazuchi: solo se riuscirà a batterlo, infatti, potrà fermare il celestiale linciaggio!

Giant Killing 54

5,50 €

Si sta giocando la semifinale della Coppa d’Asia, che vede affrontarsi Giappone e Australia.

Una partita tanto bella quanto combattuta, il cui primo tempo sta per concludersi con un risultato inaspettato.

Con l’arrivo dell’intervallo, i giocatori delle due squadre avranno molto di cui parlare negli spogliatoi…

Kengan Ashura 24

7,00 €

Il terzo turno del Torneo di Annientamento sta per terminare…

Sarà Agito Kanoh l’ultimo lottatore ad accedere alle semifinali? Oppure Sen Hatsumi riuscirà a trionfare?

Di certo, lo scontro tra la “Zanna di Metsudo” e la “Soffice Nuvola” sarà a dir poco memorabile…

Planet of the Fools 8

7,00 €

UN NUMERO EMOZIONANTE

Sospeso tra la vita e la morte, Shinta ha un sogno che gli fa scoprire il fato di suo padre e della sua gente.

È solo l’inizio di un volume che, in un crescendo di colpi di scena, vi accompagnerà fino alla conclusione di questa avvincente serie.

Mushoku Tensei – Jobless Reincarnation 16

7,50 €

Rudeus ha scoperto il segreto di Fitz… ma ancora non ha capito che sotto gli occhiali del talentuoso… anzi, della talentuosa compagna di accademia si cela una vecchia, amatissima conoscenza!

Che sia questa la chiave per dissipare la malia che lo opprime da quando Eris lo ha lasciato?

Proteggi la Mia Terra 9

7,90 €

COSA SI CELA DIETRO QUELLA MASCHERA DI PERFEZIONE

Intelligente, bellissima e con una voce incantevole., Mokuren è considerata una dea.

Scopriamo il passato di uno dei personaggi più misteriosi del manga di Saki Hiwatari, mentre Rin porta avanti un piano dai risvolti imprevedibili…

Shangri-La Frontier 6

Manga Top 173

5,20 €

NUOVI ITEM E NUOVE SKILL PER DIVENTARE SEMPRE PIÙ FORTI

Mentre tutti i giocatori di Shanfro si chiedono chi siano i tre esploratori che hanno eliminato Wezaemon, Sunraku e compagni si dividono il bottino ottenuto sconfiggendo il Guardiano della Tomba…

Shangri-La Frontier 6

Expansion Pass: Bundle Variant e Booklet

8,20 €

SHANGRI-LA FRONTIER 6 EXPANSION PASS VARIANT + BOOKLET SOLO IN BUNDLE

Per scoprire tutti i segreti di Shanfro dovete avere l’Expansion Pass!

Anche se, bisogna ammetterlo, più ne saprete della lore del gioco (e del manga), più sarà difficile aspettare l’uscita dei prossimi numeri.

One-Punch Man 2

5,20 €

IL MANGA PERFETTO!

Situazioni esilaranti, scontri incredibili, nemici fuori di testa garantiti dalla verve creativa di ONE e disegnati in maniera divina da Yusuke Murata.

UNA PIETRA MILIARE DEL FUMETTO.

Ecco il secondo volume delle avventure di Saitama, il pugno più potente del mondo!

One-Punch Man 4

5,20 €

Sulla città Z sta per abbattersi un gigantesco meteorite. Genos e gli altri eroi di Classe S vengono chiamati dall’Associazione Eroi per sventare minaccia… ma non toccherà di nuovo a Saitama far fronte a una situazione disperata?

One-Punch Man 13

5,20 €

L’attacco dell’Associazione Esseri Misteriosi continua senza sosta: con sempre più eroi morti o in gravi condizioni, chi potrà intervenire per fermare questi mostri?

Di certo non sarà Saitama, troppo impegnato con il suo torneo di arti marziali…

Spriggan – Cofanetto

30,00 €

TORNA IN ITALIA L’AVVINCENTE OPERA DI HIROSHI TAKASHIGE E RYOUJI MINAGAWA

Nuova traduzione e nuovo adattamento grafico.

I primi quattro volumi disponibili anche in un prestigioso cofanetto per collezionare uno shonen entrato di diritto nella storia del fumetto.

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU NETFLIX

Spriggan 1

7,50 €

Non tutti i reperti antichi hanno un valore meramente culturale.

Alcuni celano avanzate tecnologie.

Per impedire che questi cadano in mani sbagliate la fondazione Arcam ha costituito un reparto di agenti speciali: gli Spriggan.

Spriggan 2

7,50 €

In una grotta accessibile dalla cima del monte Ararat è stata scoperta quella che potrebbe essere un’antica Arca.

Il Pentagono vuole mettere le mani sul reperto.

Gli Spriggan faranno di tutto per impedirlo.

Si scatenerà il diluvio universale?

Spriggan 3

7,50 €

Un Berserker viene riportato alla vita nei sotterranei di una base militare britannica.

Un’arma che risale a tempi remoti e, al contempo, un killer che annienta qualsiasi cosa reputi un nemico.

Yu Ominae dovrà fermarlo…

Spriggan 4

7,50 €

Il Teschio di Cristallo è un manufatto che può sviluppare un’incredibile energia.

Quando i neonazisti ne entrano in possesso, gli Spriggan devono entrare in azione.

Contiene le storie complete Il Teschio di Cristallo e La Vena del Drago.

Arpeggio of Blue Steel 22

9,00 €

“Voglio che combattiate!”.

Per scoprire se i Mental Model riusciranno a farsi carico del futuro della Terra, l’Admiralty Code ha imposto alla Flotta della nebbia di non combattere più solo contro gli umani.

Ma quali saranno i nuovi schieramenti?

Sono Solo Fantasie 4

7,90 €

Non è facile instaurare relazioni se superati i vent’anni sei ancora vergine e se, quando ti trovi vicino al ragazzo dei tuoi sogni, le tue fantasie erotiche si scatenano incontrollate. Inoltre, Jun ha avuto la prova che non interessa a Kano. Ma sarà vero?

L’Usuraio 38

9,00 €

Tra le strade di Okinawa non si nasconde solo il presidente in fuga dalla yakuza.

Ushijima ha scovato uno dei colpevoli della morte di Kano e la vendetta non tarderà ad arrivare.

Tra trappole letali e bottini nascosti, riuscirà a regolare i conti senza farsi scoprire?

Mi raccomando, signor usuraio: sangue freddo e riflessi pronti.

Bleach 1

5,20 €

Arriva finalmente in Italia il manga di Tite Kubo, che sta facendo letteralmente impazzire i lettori di tutto il mondo.

Premio Shogakukan 2005 come miglior shonen, è la storia di Ichigo Kurosaki, un ragazzo dotato di un’abilità molto particolare: è in grado di vedere i fantasmi.

E se la sua vita è già pazzesca a causa di questo dono, immaginate cosa gli potrebbe succedere se diventasse… un dio della morte?!

Un intreccio appassionante, animato da un cast di personaggi estremamente variegato e impreziosito da uno stile di disegno attentissimo ai dettagli e originale nella fusione effettuata di vecchie e nuove tendenze, strizzando l’occhio, soprattutto per quanto riguarda l’abbigliamento dei personaggi, alla moda alternativa streetwear.

Da “Bleach”, serializzato su “Weekly Shonen Jump”, è stata tratta anche una serie animata, il cui primo episodio è stato trasmesso in Giappone nel 2004 e che sta riscuotendo tutt’ora un grande successo