Tramite un annuncio, Anime Factory informa che da oggi 18 gennaio 2023 è disponibile su Amazon Prime Video la miniserie Lupin Zero. Si tratta di 6 episodi da gustare tutti d’un fiato per un binge watching d’autore. A pochi giorni di distanza dalla trasmissione dell’ultima puntata in Giappone.

Diretta da Daisuke Sako, assistente alla regia in Lupin III – Ritorno alle origini, è scritta da Ichiro Okouchi (Code Geass) con il character design di Asami Taguchi (Lupin III – L’avventura italiana). Prodotta da TMS Entertainment, racconta per la prima volta le vicende di Lupin III da giovane, combinando le storie del manga originale con inedite avventure ambientate nella Tokyo degli anni Sessanta.

La miniserie fonde magistralmente azione a tinte forti e umorismo in un soggetto inedito che si riallaccia alla prima serie animata del 1971, per diventare un moderno “cult” per i fan storici del personaggio creato da Monkey Punch e per le nuove generazioni di appassionati.

Lupin Zero: la miniserie arriva su Prime Video

Tutti gli episodi di Lupin Zero sono da oggi disponibili in lingua originale sottotitolata. In attesa della versione doppiata che arriverà a pochi mesi di distanza.

È possibile guardare tutti i 6 episodi della miniserie di LUPIN ZERO su Amazon Prime Video, tramite il seguente link: https://bit.ly/LupinZero_PrimeVideo

Lupin Zero è andata in onda in Giappone dal 16 dicembre 2022 al 13 gennaio 2023. La colonna sonora è composta da Yoshihide Ōtomo, che ha usato il ri-arrangiamento di Takeo Yamashita da Lupin III parte 1. Il tema principale è “Afro “Lupin ’68″”. La colonna sonora ufficiale è uscita in Giappone in due volumi. Gennaio si conferma il mese di Lupin su Prime Video.

Lupin III è una serie di manga incentrati sull’omonimo personaggio, Arsenio Lupin III, ideato nel 1967 dal mangaka Monkey Punch. Liberamente ispirato al personaggio di Arsenio Lupin ideato da Maurice Leblanc. Dai fumetti sono state tratte varie trasposizioni anime televisive e cinematografiche, lungometraggi live-action e tanto merchandising ispirato ai personaggi della serie.