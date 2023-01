Dragon Ball, Gohan SSJ4 Vs Gohan Beast: ecco l’opinione del pubblico

Dragon Ball come ben sapete possiede una timeline ufficiale e non, e al momento sono state inserite altre trasformazioni insieme a nuovi eventi all’interno del lungometraggio “Super Hero”, che si sta collegando lentamente anche agli eventi del manga.

Oltre la nuova forma di Piccolo all’interno del film in questione abbiamo avuto modo di visionare una nuova forma del figlio di Goku, al momento potenzialmente superiore a livello combattivo anche del padre stesso. Come ben sapete, stiamo parlando di Gohan Beast.

Spostandoci invece in una serie animata non canonica, ovvero Super Dragon Ball Heroes abbiamo la possibilità di vedere una nuova trasformazione di Gohan, ovvero quella del Super Saiyan 4, anch’esso fautore di un livello combattivo davvero fuori dalle righe.

Il livello non è mai stato raggiunto dal figlio di Goku all’intero della serie canonica e per questo, dopo numerosi anni Toriyama ha scelto di donargli il giusto valore in entrambe le produzioni, e proprio su questo andremo a soffermarci oggi.

Tramite un post Twitter di @Renaldo_Saiyan abbiamo la possibilità di spulciare all’interno dell’opinione del pubblico per quanto riguarda queste nuove forme di Gohan, al momento tra le più potenti all’interno delle rispettive serie.

Dragon Ball, Gohan SSJ4 e Gohan Beast: chi vince secondo i fan?

Super Saiyan 4 Gohan or Beast Gohan? pic.twitter.com/Sl5qlawMSU — Rénaldo  (@Renaldo_Saiyan) January 13, 2023

I commenti sono davvero tanti e se da un lato si esalta il design e lo stile di Gohan Beast, dall’altro si critica aspramente la gestione di Toyotaro, rimpiangendo quanto fatto da Toriyama in passato. Qualche utente infatti, non si fa scrupoli nel preferire la forma Super Saiyan 4 perché ricorda la serie originale di Dragon Ball.

Scorrendo nei commenti leggiamo numerose volte “Gohan SSJ4”, anche se alcuni accennano alla mancanza di creatività per quanto riguarda questo design, che manco a dirlo è preso direttamente dalle trasformazioni di Goku e Vegeta all’interno di Dragon Ball GT.

Insomma, come tutte le cose anche qui parliamo solamente di gusti, non esiste nulla di veramente oggettivo al riguardo. Ciò nonostante quello che accomuna tutti riguarda la potenza combattiva di entrambe le trasformazioni, attualmente tra le migliori in circolazione, specie se parliamo dei Saiyan.

Voi invece? Chi preferite da Gohan Beast e Gohan SSJ4?

Fonte Twitter