Demon Slayer ha annunciato molte novità tutte assieme e insieme a questa notizia è arrivata anche la conferma dell’uscita di un nuovo film nelle sale e la data di uscita della terza stagione.

Come accennato la seconda stagione dell’anime arriva in esclusiva doppiata in italiano su Crunchyroll, escludendo al momento Prime Video, antecedentemente avente la prima stagione di Demon Slayer doppiata in lingua italiana.

La storia comprende l’arco di Mugen Train ed Entertainment District, quindi delle vicende molto intense vissute dai personaggi, attualmente in una situazione molto ardua anche per le loro abilità. il cast di doppiatori italiani è uguale al precedente, o meglio almeno per quanto riguarda i personaggi già presenti nella prima stagione anime.

Nel cast dei doppiatori troviamo:

Tanjiro Kamado: Renato Novara

Renato Novara Nezuko Kamado: Laura Cherubelli

Laura Cherubelli Zen’itsu Agatsuma: Mosè Singh

Mosè Singh Inosuke Hashibira: Matteo De Mojana

Matteo De Mojana Kyojuro Rengoku: Andrea La Greca

Demon Slayer: la seconda stagione arriva doppiata in italiano

Demon Slayer: Mugen Train Arc come ben ricordate è stato racchiuso in precedenza in un unico lungometraggio che ha raggiunto un successo immenso, diventando il film anime con più incassi di sempre nel mondo.

L’arco originale è invece composto da sei episodi riadattati per l’occasione e comprensivi anche di una nuova colonna sonora.

Per l’occasione è presente anche una puntata mai vista prima, portando il totale del tutto a ben sette episodi. Quest’ultimo vede Kyojuro Rengoku che accetta una missione svolto poco tempo prima degli eventi ufficiali.

Demon Slayer: Entertainment District Arc è l’avvio ufficiale della seconda stagione, dove Tanjiro e la sua squadra si reca nel quartiere del piacere per portare a compimento una nuova missione che li porterà ad affrontare il demone Daki. Anche nel manga questa parte è stata molto apprezzata dal pubblico.

Insomma, intanto che la terza stagione arriverà nell’aprile del 2023, Crunchyroll offre la possibilità al suo pubblico di visionare completamente la seconda stagione dell’anime anche in lingua italiana, dove viene confermato ancora una volta il cast vocale già presente nella prima stagione anime.

Aspettavate il doppiaggio? O l’avete già visto in giapponese con i sottotitoli in italiano? Diteci la vostra nei commenti.

Fonte Crunchyroll