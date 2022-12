Vash vs Vash

Trigun Stampede uscirà nel mese di gennaio, regalando al pubblico un inverno alquanto interessante e ricco di tanta azione che mescola il vecchio e il nuovo, abbracciando così sia le nuove che le vecchie generazioni.

I dubbi sono stati molti nel corso di questi mesi, data la storia mutata rispetto alla versione originale degli anni novanta insieme alla scelta di usare la CGI come tecnica di animazione, che come ben sapete al momento sta vivendo un bel momento in terra nipponica.

DBS: Super Hero e The First Slam Dunk sono solo due esempi molto in voga al momento, visto che nonostante il dissocio da parte di una belle fetta di appassionati, allo stesso tempo sono stati molto apprezzati e a quanto pare la strada giusta sembra essere quella. Tutto arriva da CB.

A tal proposito lo stesso autore originale della storia Yasuhiro Nightow ha condiviso un’illustrazione di “pace” in un certo senso, invogliando il pubblico a dare spazio a questo prodotto nonostante al momento abbia un volto diverso.

A centro dell’art abbiamo infatti le due versioni di Vash, quella vecchia e quella nuova, e all’interno del post condiviso dall’autore leggiamo un vero e proprio messaggio di pace e amore. Nonostante sembri una semplice illustrazione il tutto nasconde un messaggio chiaro e limpido.

Trigun: l’autore del manga “confronta” il vecchio e il nuovo Vash

La bellezza è disarmante ma allo stesso tempo l’autore ha voluto dire in un certo senso di non fare la guerra a proposito di queste due versioni, accogliendo a braccia aperte il futuro diverso di Trigun che avremo modo di visionare a partire dal 7 gennaio.

La meravigliosa illustrazione diventa quindi un messaggio di speranza da parte di Nightow verso il suo pubblico, incitando a rispettare e amare entrambe le versioni di Vash senza esprimere opinioni negative basate sul nulla, o meglio prima ancora di visionare la serie reboot.

Vi piace questa illustrazione? Il messaggio da parte dell’autore è molto chiaro e allo stesso tempo racchiude comunque un bel volto dedicato all’accoglimento positivo di questa nuova versione di Vash, che a detta stessa di Nightow manterrà comunque il suo cuore puro e originale.

