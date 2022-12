Il Filiambulante – Recensione

Alfredo Paniconi 2022-12-16T07:00:38+01:00 Un albo illustrato senza tempo e quindi consigliato per qualsiasi età. Adatto a chi ama i libri dal sapore delicato e profondo, ricchi di dettagli illustrativi e aforismi emotivi. Testi: Federica Ortolan Illustrazioni: Marco Leoni Casa Editrice: Sabir Editore Genere: Poetico Fascia di età: dai 6 anni Pagine: 40 pp. Formato: 21×29,7cm, Cartonato Uscita: 24 Ottobre 2022 Prezzo: 16€

Tutti hanno avuto dei nonni, zii o parenti con una soffitta polverosa e misteriosa. Piena di tanti oggetti strani, venuti da chissà dove. Magari c’era anche un vecchio baule cigolante o una pila di tomi con le pagine ingiallite e dal profumo antico. Tra quei libri senza tempo sarebbe potuto esserci anche “Il Filiambulante“, scritto da Federica Ortolan, illustrato da Marco Leoni e pubblicato da Sabir Editore nel ottobre 2022.

Osservando la copertina del libro ci si trova davanti ad una doppia fila di palazzi con al centro un funambolo intento nel suo esercizio. È lui il protagonista di questo albo illustrato di cui è narrata la sua storia. Da tutti è conosciuto come il Filiambulante, un artista di strada che vive sospeso in equilibrio su un capello. Per parafrasare Italo Calvino, il Filiambulante prende la vita con leggerezza, ma una leggerezza che non è superficialità, e vede il mondo dall’alto, senza macigni sul cuore.

Nemmeno quando la sua routine di spettacoli funambolici sembra volgere al termine si scompone più di tanto. Prova a prendere delle contromisure, ma poi decide di assecondare questo mutamento senza forzature. Trova quindi una via inedita e una nuova vita. In questo albo la tematica centrale è dunque quella della connessione con il nostro io interiore e ciò che ci circonda. Padroneggiando entrambi gli aspetti, tutti i cambiamenti poi non potranno turbare l’esistenza. Ci si piega come i rami sottili ed elastici della betulla, ma senza spezzarsi. Questa, in sintesi, è la filosofia del Filiambulante.

Il testo, poetico ed emotivo, di Federica Ortolan è a tratti anche narrativo e descrittivo. Accompagna le illustrazioni, con chiavi di lettura sovrapponibili e sottotestuali. Si forma quindi un connubio testo immagine che è poesia narrativa adagiata su una poesia illustrativa. Si trovano quindi evocative immagini testuali che prendono quasi l’aspetto di aforismi.

Il forte impatto visivo donato dalle illustrazioni realizzate da Marco Leoni lasciano davvero il segno non appena si sfoglia questo albo. Il libro, come dicevamo all’inizio, sembra uscito da un antico e polveroso baule per narrarci una storia senza tempo. Il mondo visuale in cui vive il Filiambulante, creato dall’illustratore, è incastrato in un passato futuristico. Ogni dettaglio, da quello più semplice alle composizioni più complesse, sembra parlarci di un luogo fantastico di cui c’è tanto da conoscere e scoprire.

Lo stile illustrativo è molto ricco. Mostra le grandi potenzialità tecniche e immaginifiche del talentuoso e promettente giovane illustratore. Il tutto, unito alla sensibile maestria narrativa dell’autrice, crea un universo in cui è facile immergersi e fantasticare. Il Filiambulante è sicuramente un ottimo prodotto nato da un’attenta e meticolosa cura editoriale. La produzione di Sabir Editore ha infatti sfornato negli ultimi anni una serie di albi dal crescente livello qualitativo e questo ne è un perfetto emblema.

Conclusione – Il Filiambulante

Sfogliare questo albo è come aprire un prezioso scrigno da cui trarre suggestivi spunti narrativi e incanti figurativi. Un testo che va letto e riletto per carpirne al meglio i diversi livelli di comprensione. Da quelli più superficiali del racconto a quelli più profondi della sfera del sensibile umano.

Un libro fuori dall’ordinario e consigliato ai bambini dai 6 anni in su. Soprattutto se si vogliono affrontare delle tematiche riguardanti il cambiamento e la riflessione a livelli più profondi di consapevolezza di ciò che ci circonda. Il Filiambulante è sicuramente un albo delicato e raro che può essere un’idea regalo perfetta per coloro che amano la leggerezza ma non la superficialità.