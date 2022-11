Chainsaw Man: svelate le anticipazioni dell’episodio 8 dell’anime

Chainsaw Man ha registrato un successo incredibile dopo il debutto del primo adattamento animato prodotto da Studio MAPPA. Le aspettative non sono state tradite e al momento la prima stagione si trova nella metà conclusiva degli episodi. Questo vuol dire che le vicende diventeranno ancora più incandescenti prima della fine dell’anime.

Oggi infatti riportiamo un video, visibile in cima all’articolo presente, che anticipa tutto quello che accadrà nell’episodio 8.

L’episodio precedente si era concluso con la missione di Denji, e del resto della Divisione Speciale, portata a termine. Questa consisteva nel recupero dei pezzi del diavolo pistola, capace di uccidere un numero spropositato di gente in pochissimi secondi.

La loro ricerca li ha condotti in un hotel in cui si sono imbattuti nello strano potere del Diavolo dell’Eternità. I loro guai in realtà iniziano proprio da qui. Denji ha i maggiori meriti per aver sbloccato una situazione bloccata dai poteri del Diavolo che ha affrontato. Infatti ha dato vita alla sua attuale battaglia più violenta di sempre.

L’episodio precedente della serie mostra un Denji diverso. Il protagonista raggiunge molti dei suoi traguardi più velocemente e in modo diverso di quanto avrebbe immaginato.

Nonostante abbia acquisito più consapevolezza dei suoi poteri, ora deve capire come usufruirne di fronte a diavoli ancora più potenti che man mano incontrerà. Nell’episodio 8 accade proprio questo, un nuovo Diavolo entrerà in scena e seminerà eventi drammatici.

Tutti gli appassionati potranno guardare l’episodio su Crunchyroll sottotitolato in italiano. Al momento mancano solo altri quattro episodi e l’arco finale di questa prima stagione affronterà un altro grande nemico con un potere simile a quello di Denji.

La serie anime di Chainsaw Man adatta le vicende di Denji, un adolescente che sopravvive con un diavolo motosega di nome Pochita. A causa di un debito non saldato contratto da sua padre con la Yakuza, Denji perderà la vita, ma Pochita stipulerà un contratto con lui. È in questo modo che torna in vita diventando il Diavolo Motosega.

Fonte – Comicbook