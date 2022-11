The First Slam Dunk: le prime sequenze in CGI mostrano il talento di Rukawa

The First Slam Dunk si mostra in un nuovo trailer, e questa volta mette al centro di tutto Rukawa, uno dei personaggi più amati di sempre all’interno del franchise spokon.

Guardare i trailer di questo nuovo lungometraggio dedicato all’opera d’Inoue è sempre molto interessante, sia per la grande assenza durata anni da parte della versione anime sui grandi schermi, sia per via delle nuove tecniche di animazione, che come vedete anche a questo giro sono in CGI, successivamente a Trigun Stampede, Dragon Ball Super: Super Hero e via discorrendo.

Come accennato anche dal titolo questa nuova clip si focalizza su Rukawa, l’amico/nemico di Sakuragi, il protagonista iniziale di Slam Dunk. Ogni mese che passa la qualità totale sembra essere sempre più buona e anche questa volta incrociamo le dita.

Il breve trailer dalla durata di circa 15 secondi mostra di nuovo la data di uscita ufficiale, confermata ancora una volta per il 3 dicembre 2022. Il lungometraggio arriverà ovviamente prima in Giappone, sperando in buone nuove dal fronte italiano per quanto riguarda un potenziale acquisto per le piattaforme in streaming, come ad esempio Crunchyroll.

Potete visionare la clip in calce a queste righe e godere e ammirare il meraviglioso talento di Rukawa, uno dei cestisti più importanti e capaci di tutto Slam Dunk. Il Tweet arriva da Shonen Jump News:

THE FIRST SLAM DUNK Movie New Short PV. pic.twitter.com/PuXjYvf3ls — Shonen Jump News – Unofficial (@WSJ_manga) November 22, 2022

Da come potete vedere anche questa clip è impostata a livello di montaggio come quelle precedenti, così da donare uno stile preciso al tutto. L’ansia cresce e le partite entrano sempre più nel vivo e questo viene trasmesso anche in pochi secondi, scanditi dalla velocità e dall’abilità di Rukawa, messo al centro di questo nuovo trailer ufficiale.

Le prime sequenze sono interessanti e senza ombra di dubbio col passare del tempo il pubblico indeciso potrà sicuramente dare una possibilità a questo nuovo lungometraggio, specie se dietro alla nuova opera è presente lo stesso autore del manga Inoue, uno degli artisti più talentuosi della sua generazione.

Cosa ne pensate di questo nuovo trailer? Siete fiduciosi oppure non state gradendo questi aggiornamenti?

