Nicola Giuseppe Gargiulo 2022-11-02T20:00:55+01:00 Autori: Boichi Casa Editrice: Panini Comics/Planet Manga Provenienza: Giappone Prezzo: € 9,90 Brossurato – B/N – Colori Data di pubblicazione: 29/09/2022

Boichi il disegnatore del noto Dr. Stone ha anche lavorato a delle bellissime storie riguardanti la solitudine, l’ambizione, l’egoismo dell’essere umano di fronte all’evoluzione dell’universo, spesso non rispettato dal suddetto che ne ha provocato irreversibilmente la sua totale distruzione.

Boichi – Short Stories 1 è una bellissima raccolta dedicata alle mini storie del noto autore coreano, che nel corso del tempo ha avuto il coraggio, la capacità e l’ambizione di raccontare e dipingere un mondo sì immaginario ma anche potenzialmente veritiero, vittima del troppo egoismo della razza umana.

Planet Manga ha deciso di racchiudere tutto il suo operato in due volumi complessivi ed oggi andremo a analizzare la prima parte uscita verso fine settembre. Una cura editoriale degna di nota compone un volume dalle numerose pagine a colori, meravigliosamente stampate e rilegate da una delle case editrici italiane più note di sempre.

Boichi – Short Stories 1 – La visione di un futuro disastroso (RECENSIONE)

Come accennato, oltre l’elevato livello tecnico in questo volume possiamo ammirare ed apprezzare una nuova e purtroppo papabile visione del futuro, devastato dalla stessa razza umana che alla fine ha finito per autodistruggersi, trascinando con se anche il prezioso Pianeta Terra.

Questo è grosso modo il filo conduttore di queste mini storie, già apprezzate e amate da una grossa fetta di pubblico, che fin da subito ha “filtrato” in Boichi un talento meraviglioso nel raccontare attraverso l’arte sequenziale.

Infatti i dialoghi si amalgamano alla perfezione alla sequenza delle tavole, che in tutte le storie sono veramente ispirate, dettagliate e spettacolari al massimo: Boichi si conferma uno degli artisti più talentuosi della sua generazione.

Un futuro non troppo lontano

Come accennato queste storie raccontano dell’ambizione, del rammarico, del rimorso, dell’accettazione della morte e davvero tanto altro; temi delicati raccontati con una sensibilità molto particolare, esaustiva, profonda, capace di penetrare alla grande nell’animo del lettore, qualsiasi sia la sua età.

Che siano grandi, piccini o anziani l’autore riesce a parlare perfettamente a qualsiasi tipo di pubblico, che sia esperto di storie a fumetti o meno, data l’enorme capacità dell’artista di penetrare fortemente nel cervello di chi si approccia a una sua storia, una storia narrata in un futuro disastroso non troppo lontano dal nostro, non lontano da quello che attualmente stiamo seminando nel mondo.

Un talento naturale a tratti sensibile a tratti freddo dipinge una tela dai molteplici colori, a volte vividi, a volte spenti, ma tutti collegati da un senso di speranza nonostante il tutto stia cadendo a pezzi.

La forza di volontà e la determinazione va contro ogni logica e la lotta per raggiungere un obiettivo potrebbe spesso essere la strada giusta per portare ancora una volta un nuovo e sano granello di sabbia in una “spiaggia” che ormai non esiste più.