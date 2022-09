Trigun Stampede farà parte dell’incredibile palinsesto Crunchyroll autunnale e riporterà il celebre personaggio di Vash alle nuove generazioni tramite un reboot della serie classica, che a detta dell’autore dovrebbe avere anche delle nuove aggiunte. Studio Orange si occuperà delle animazioni e intanto sta rilasciando dei poster interessanti.

Trigun è stata una delle opere più apprezzate degli anni novanta e duemila, per via dell’incredibile e interessante personaggio di Vash The Stampede che in ambientazioni aride e senza vita si muoveva in maniera unica, insieme a tanti altri amici, nemici e personaggi carismatici più che mai.

Il poster condiviso oggi mostra un noto volto al pubblico intanto che quest’ultimo fissa da lontano una città, un terra arida da cui dovrà stare bene attento. L’uomo ha una croce avvolta sulla schiena e il pubblico di certo avrà capito fin da subito di chi si tratta: Nicholas D. Wolfwood.

Trigun Stampede: un personaggio familiare compare in una nuova immagine!

Nicholas è noto anche come “Il Punitore” e nella croce nasconde numerose armi che nel corso degli anni sono stati il suo marchio di fabbrica. Una mitragliatrice e un lanciarazzi sono il “simbolo” di questo personaggio che a oggi rimane uno dei più apprezzati di sempre dell’intero franchise.

A quanto pare insieme al personaggio di Vash The Stampede Studio Orange vuole dare una nuova linfa vitale a quasi tutti gli iconici personaggi, donando il giusto e classico carisma a delle figure che a quanto pare saranno molto riviste per questo nuovo reboot. Ci saranno anche alcune aggiunte sulla storia e il passato di Vash.

Lo stesso autore del manga ha confermato questa trovata dicendo che nonostante il tutto avrà un volto diverso, l’anima originale della serie sarà completamente mantenuto, così da confezionare un prodotto che vale sia per i vecchi appassionati che per il nuovo pubblico.

Una rivisitazione singolare che parte già dal design dello stesso Vash, come accennano e confermano le prime immagini ufficiali della serie. Il tutto è stato riportato tramite CB e il Twitter ufficiale di Stampede. Non vi resta che rimanere aggiornati sul nostro sito e attendere altre news al riguardo.

Fonte CB – Twitter