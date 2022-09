Kaiju No. 8: annunciato un romanzo sulla serie

Kaiju No. 8 è un manga Shonen che ha fatto il suo debutto in Giappone due anni fa. Questo manga di Naoya Matsumoto ha avuto un enorme successo soprattutto al di là del paese del Sol Levante. Oggi riportiamo un aggiornamento importante che ne attesta la popolarità.

Infatti Kaiju No. 8 presenterà agli appassionati molto presto un romanzo che includerà alcune storie interessanti sui protagonisti principali. Sarà sicuramente un modo per approfondire le principali caratteristiche di ognuno di essi.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider WSJ_manga. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Kaiju No. 8 is getting an official novel titled 'Kaiju No. 8 Close-Up! 3rd Division', including four new stories about the main characters.

Illustrated by Naoya Matsumoto and written by Ando Keiji, it's set to be released on November 4th. https://t.co/a4lvjNo0Hq

