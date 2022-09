Street Fighter 6 e Dragon Ball: The Breakers si mostrano in nuovi trailer!

Street Fighter 6 e Dragon Ball: The Breakers sono stati entrambi mostrati al TGS2022, rivelando anche alcuni dettagli comprensivi dei due brand. Per il celebre picchiaduro sono stati mostrati quattro trailer e uno conferma che la beta test chiusa del gioco si terrà dal 7 al 10 ottobre su PlayStation 5, Xbox Series X|S e Steam.

A quanto pare oltre a confermare quanto già presente in precedenza questo capitolo 6 mostra di avere un commento reale all’interno degli incontri, dando così più enfasi ai combattimenti. Il gioco sarà lanciato per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC via Steam nel 2023.

Oltre questa simpatica aggiunta ovviamente il sistema di combattimento è cambiato e allo stesso tempo mantenuto, reinventando le meccaniche precedenti in una salsa completamente diversa. Nel roster troviamo ancora Ken, Ryu, Blanka, Dhalsim, Honda, Chun-li e Luke uno dei nuovi personaggi inseriti nel DLC di Street Fighter 5.

Street Fighter 6 e Dragon Ball: The Breakers arrivano con dei nuovi trailer al TGS2022!

Oltre alla classica modalità online, arcade e allenamento saranno introdotte delle nuove meccaniche, come ad esempio “World Tour” per giocatore singolo e un “Battle Hub” online, permettendo così ai giocatori di sfruttare al massimo l’esperienza provando cose totalmente nuove.

In calce i due trailer pescati tramite ANN e Youtube ufficiale; iniziamo con l’annuncio della Beta:

Qui invece si parla del Battle Hub discusso in precedenza insieme alle presentazione di alcuni personaggi e altre cose sempre discusse in questo articolo:

Di seguito anche una breve clip sul sistema di combattimento e la “Modalità Extreme” insieme ad una dove si conferma la presenza della telecronaca all’interno dei combattimenti:

Come accennato dal titolo Dragon Ball: The Breakers è stato mostrato in un nuovo trailer gameplay sempre al TGS2022 nella giornata di ieri, mostrando al centro della clip il contadino alle prese con le varie versioni del temibile Majin Bu. Come dal trailer il titolo Bandai Namco è un multiplayer asimmetrico.

Il trailer è divertente e mostra alcune immagini davvero interessanti, specie per chi è interessato a questo genere di giochi. Il titolo, come rivela sempre il video tratto dal canale ufficiale di Playstation, uscirà il 10 ottobre del 2022.

